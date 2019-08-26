انفراد “الخطيب” بملف المدير الفني يثير غضب مجلس الأهلي

الدماطى» و«الجارحى» يطلبان المشاركة فى اختيار المدرب الجديد.. و«العامرى» و«مرتجى» يبتعدان عن الصورة

سادت حالة من الغضب الشديد داخل مجلس إدارة النادى الأهلي، بعد رفض رئيسه محمود الخطيب إشراك أى من الأعضاء فى ملف التعاقد مع المدير الفنى الجديد أو مجرد إطلاعه على آخر تطورات المفاوضات، حيث يرى أكثر من عضو أن هذا حق أصيل لهم.

وشهدت الأيام الماضية مناقشات بين الخطيب وعدد من أعضاء المجلس انتهت بمقولة (بيبو) للجميع (محدش له علاقة بهذا الملف)، مستندا إلى التفويض الذى حصل عليه من مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم، كونه واحدا من أهم النجوم فى تاريخ الكرة المصرية والأفريقية وليس الأهلى وحسب.

الأعضاء الأكثر غضبا هم الشباب الذين كانوا متحمسين للدخول فى هذا الملف، مثل محمد الدماطى ومحمد الجارحى، خاصة أن كلا منهما يقود مؤسسة اقتصادية ناجحة، ومن ثم رأى كل منهما أحقيته بالتواجد فى اختيار المدرب الجديد، ولكن الخطيب تمسك بموقفه.

أما العامرى فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، فقد أبعد نفسه عن هذا الموضوع لأنه يثق فى تمسك الخطيب بوجهة نظره، ومن ثم فضل الابتعاد عن القيل والقال، خاصة أن الشائعات تطارده بوجود خلافات بينه وبين الخطيب، ورغم نفيهما أكثر من مرة، إلا أن حدة هذه الشائعات لم تهدأ.