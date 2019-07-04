انه الفرعووون المصري صلاح

انه الفرعووون المصري

كتب الانجليزي على صفحة ليفربول

لمحمد صلاح

ألم تكتفي بعد ؟

أما آن لك ان تتوقف عما تفعله إحتراماً لتاريخ من سبقوك ؟

أما يكفيك أن تقضي على العنصرية ضد العرب ؟

أتظن ان أقدامك علي الأرض تزلزل قلوب المدافعين وحراس المرمي وحدهم ؟

الأمر ليس هكذا يا فتي ..

أنت تعصف بكيان دولة كامله ..

تغنوا بأسمك في موسمك الأول ولم تكتفي ..

حملوا أعلام الدوله المصريه فلم تتوقف ..

رسموا إبتسامتك البريئه علي جدران منازلهم فما ارتضيت ..

والأن ..

إلي أين انت ذاهب بهم ؟

ألا تعلم انك أقوي إعصار عاطفي مر علي أمة ليفربول ؟

أتظن أنه من السهل أن تعبث بأرقام نُقشت بالدماء على قلاع الأنفيلد الحصينه ؟

قلتها لك وسأكررها عليك مرة أخرى ..

أنت قررت أن تعاقب بريطانيا على احتلالها لبلادك ..

و نجحت فى ان تحتل دولةً كاملةً وحدك ..

و ليتك أستعمرت أراضيهم ..

أنت أستعمرت قلوبهم و عقولهم وحناجرهم التي تهتف لك ..

و لم تكتفي ..

و أعلم أنك لن تكتفي حتي تري دموع أصحاب الأرقام التي تحطمها بعينيك ..

فيا صاحب الابتسامة الطفوليه ..

يا صاحب الأخلاق الرفيعه ..

إن خدعت الجميع فلن تستطيع أن تخدعني ..

فلقد خبرتهم و أنذرتهم لكنهم تجاهلوني ..

قلت لهم أن الانجليز لم يتعاقدوا مع لاعب كرة قدم ..

الانجليز تعاقدوا مع خلوق محترف ..

خلوق محترف اسمه محمد صلاح 💪