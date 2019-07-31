اهالي قري برشوم الصغري والكبري وكفر برشوم والسيفا والصالحيه يستغيثون

معالي السيد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.

مقدمة لسيادتكم أهالي قرية برشوم الصغري – مركز طوخ – محافظة القليوبية.

نتشرف بعرض الآتى على سيادتكم :

* عدم وجود صرف صحي يمثل خطرا داهما على منازلنا حيث تنشح المياه الراكدة بأساسات المنازل وخطر علي حياة أولادنا وأهالينا ويعد قنبلة تلوث وبخاصة في فصل الصيف حيث يكثر الناموس والبعوض والحشرات الناقلة للأمراض المعدية التى تؤذى أولادنا تلاميذ المدارس وتضر بصحتهم كما تنبعث منه روائح كريهة تأبى أنوفنا أن تشمها لبشاعتها كما يعد مسنقعا للقمامة.

* ورغم حملات المقاومة والمكافحة التى تمت مرارا وتكرارا من المجلس المحلي إلا أنه لا فائدة نتيجة السلوك البشرى الخاطئ والرجاء عمل معاينة على الطبيعة لهذه المنازل لتتبينوا على أرض الواقع مدى خطورته على الصالح العام والصحة العامة للمواطنين وأطفالنا وتعلم معالي المحافظ بحكم عملك كطبيب.

* ونناشدكم بضرورة ردم بعض الارضي المهجورةخلف شارع بلبول في القرية حفاظا على صحة أولادنا ودعما للبيئة ونظافتها وحفاظا على الذوق والمنظر العام وقد طرحنا عليكم هذه المشكلة لمدى علمنا المسبق بحسكم العالي بالمسؤولية واستجابتكم السريعة لمطلب الجماهير والمواطنين وهو ما يذيب الفجوة بين المسؤول والمواطنين ويزيد من مساحة التقارب والتفاعل بين المسؤول والمواطنين نتيجة الاستجابة لمطالب الجماهير بالقرية.

لكــــل مــا تقـــــــدم :::

تهيب الأهالي وتناشدكم وتستغيث بكم لسرعة بدء مشروع الصرف الصحي بالقرية حيث أصبحت مياه الصرف الصحي خطر للتلوث والأمراض كما يعد قنبلة موت وتلوث موقوتة يهدد سلامة المواطنين وحياة أبنائنا التلاميذ فى عمر الزهور .