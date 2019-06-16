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اولياء الامور يستغيثون بالدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية لتخفيض تنسيق القبول للثانوية العامة الي 215 درجة
كتبت بسنت طارق
طالب اولياء امور الطلاب الناجحين بالاعدادية بتخفيض تنسيق درجات القبول الي 215 درجة للقبول بالثانوي العام
اكد اولياء الامور ان الحد الادني الذي اعلنته مديرية التعليم للقبول قد اغلق باب القبول علي عدد معين من الظلاب وان الحاصلين علي الاعدادية حتي 215 درجة لهم الحق في الالتحاق بالثانوي العام و ان الحد الادني الحالي سيخمل الاباء ضغوطا كبيرة في حالة السعي للقيد بالثانوي العام الخاص وان الحل يكمن في النزول بالحد الادني الي 215 درجة
اولياء الامور وجهوا شكواهم الي المحافظ لعلها تجد حلا يخفف عنهم اوجاعهم ويلبي قلقهم علي مستقبل ابناءهم