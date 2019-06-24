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اول رد فعل قطري علي سقوط حزب اردوغان في الانتخابات التركية .. التفاصيل في الخبر

24 يونيو، 2019
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اول رد فعل قطري علي سقوط حزب اردوغان في الانتخابات التركية .. التفاصيل في الخبر

علقت الخارجية القطرية على نتائج تصويت الإعادة في الانتخابات البلدية لمدينة اسطنبول التي فاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو من جديد على منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.

وكتب مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، تعليقا على نتائج الانتخابات التي جرت أمس الأحد: “صناديق الديمقراطية في تركيا تنتصر للمعارضة، ونبرات التشفي تأتي من أقوام لا يعرفون إلا صناديق الجثث”.

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