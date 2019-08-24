اﻹتحاد اﻷوروبي :الحروب التجارية ستؤدي الى ركود اقتصادي عالمي

كتبت منى توفيق

قال رئيس مجلس اﻹتحاد اﻷوروبي دونالد ناسك خلال مؤتمر صحفي قبل افتتاح قمة محموعة السبع بيايتز جنوب غرب فرنسا ان الحروب التجارية ستؤدي الى ركود اقتصادي عالمي واضاف محذرا واشنطن من فرض رسوم جمركية على النبيذ الفرنسي ردا على فرض فرنسا ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة وجاء ذلك على خلفية ما لوح به الرئيس اﻷمريكي دونالد ترمب الذي قال لا يعجبني ما فعلته فرنسا ولا نريد ان تفرض فرنسا ضرائب على شركاتنا فهذا جائز جدا مضيفا اذا فعلوا ذلك فسنفرض رسوما على نبيذهم رسوما لم يروا مثلها من قبل وفي السياق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نسعى لخفض الحرب التجارية الحالية

وفي الوقت نفسه قال ترمب ان علاقته جيدة جدا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وفي سياق اخر اكد رئيس مجلس اﻹتحاد اﻷوربي انه سيسعى من اجل كافة صور التعاون مع بريطانيا ولكن ذلك لن يتضمن خروج البلاد من اﻹتحاد اﻷوربي دون إتفاق واضاف إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يريد ان يدخل التاريخ بلقب السيد بدون إتفاق .

وفي خبر عاجل افادت به قناة سكاي نيوز ان رئيس الحكومة البريطانية حذر من ان بلاده تواجه خطر اﻹنزلاق الى حرب تجارية دولية