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باستخدام الـ”توك توك”.. سقوط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف بالنزهة

21 يوليو، 2019
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نجحت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من  القبض على  (“عاطلان –و سائق”- مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق إتهامهم فى قضايا “سرقة وسائل نقل – سرقة بالاكراه – سلاح أبيض”)، حال استقلالهم مركبة “توك توك” ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة “مجهولين المصدر” – سلاح أبيض “سكين” – نصل معدنى ” كتر “).

وبمناقشتهم عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم إعترفوا بسرقتها بإسلوب ” الخطف “، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب (الخطف) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بإرتكاب 2 حادث سرقة بذات الاسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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