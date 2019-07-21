باستخدام الـ”توك توك”.. سقوط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف بالنزهة

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من القبض على (“عاطلان –و سائق”- مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق إتهامهم فى قضايا “سرقة وسائل نقل – سرقة بالاكراه – سلاح أبيض”)، حال استقلالهم مركبة “توك توك” ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة “مجهولين المصدر” – سلاح أبيض “سكين” – نصل معدنى ” كتر “).

وبمناقشتهم عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم إعترفوا بسرقتها بإسلوب ” الخطف “، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب (الخطف) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بإرتكاب 2 حادث سرقة بذات الاسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.