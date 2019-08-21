باستخدام سيارة اجرة تويوتا .. عصابة تسرق متعلقات محافظ بكنترول الثانوية العامة بالاكراه بعد خطفه باوسيم

كتب طارق درويش

بطريقة فاجة و قذارة متناهية قامت عصابة مكونة من 3 اشخاص بخطف محافظ كنترول الثانوية العامة بالسيدة زينب بعد ان استقل سيارة اجرة يستقلها افراد العصابة علي الطريق الدائري بمنطقة اوسيم ..وتمكنت العصابة من سرقة متعلقاته الشخصية وهي عبارة عن مبلغ الف جنيه و عدد 2 موبايل محمود بعد تهديده هو وشخص اخر بالمطاوي والسلاح الناري.

قام المجني عليه عاصم يوسف مصطفي قد استقل سيارة اجرة تويوتا بيضاء اللون علي الطريق الدائري لتوصيله الي منطقة ام بيومي بشبرا الخيمة هو شخص اخر استقل نفس السيارة وفي الطريق فوجئ المجني عليه بانحراف السيارة عن مسارها والنزول علي منطقة في طريق اوسيم الضبعة و قام السائق ومعه اخرين من افراد العصابة باشهار الاسحلة البضاء والنارية في وجهه هو والشخص الاخر والذي تبين انه يعمل سائق بشركة اوبر .

وتمكن افراد العصابة من سرقة مبلغ الف جنيه منه و الف ومائه جنيه من سائق اوبر والموبايلات .

انقذ احد الخفراء محافظ الكنترول وقام بنقله والشخص الثاني الي الطريق الدائري مرة اخري بواسطة دراجة بخارية واخبر الخفير الضحيه ان مثل هذة الحوادث تكررت في هذة المنطقة وانه منذ اكثر من شهرين تم الكشف عن جريمة قتل تمت بهذة الطريقة.

تم عمل محضر بالواقعة بفسم شرطة اوسيم ولم يتم الفبض علي العصابة الي الان