بالأسماء .. التحفظ على 143 شركة و104 مدارس و69 مستشفى مملوكة للجماعة الإرهابية

قررت لجنة حصر أموال الإخوان، ضم 19 شركة جديدة مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية للشركات المتحفظ عليها من قبل اللجنة وذلك بهدف تجفيف وقطع منابع تمويل الجماعة الارهابية ليصل عدد الشركات المتحفظ عليها منذ سقوط حكم الإخوان 143 شركة، مشيرة إلي أن القائمة مرشحة للتزايد في الفترة القادمة في ظل يقظة الجهات الأمنية والمعلوماتية والقضائية لقطع اي امداد مادي أو معنوي يساهم في إحياء فكر تنظيم الإخوان الإرهابي مرةأخرى.

وأكد مصدر قضائي مسئول ان أموال هذه الشركات المتحفظ عليها تم ايلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد صدور أحكام قضائية ضد مالكيها، هذا فضلا عن استمرار التحفظ علي 104 مدارس و69 مستشفى للإخوان وضمها للخزانة العامة.

واضاف المصدر ان لجنة حصر اموال الاخوان الارهابية تقوم برصد ومتابعة اي نشاط لشركات إخوانية داخل او خارج مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لمصادرة أموال هذه الشركات والمنع من استخدامها في تمويل العمليات الإرهابية داخل مصر.

وقال المصدر انه صعب تحديد القيمة السوقية لهذه الكيانات الاقتصادية لكن هناك مؤشرات تشير الى اقترابها من 12 مليار جنيه.

وجاءت أبرز تلك الشركات المملوكة لقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي : الشركة المصرية الألمانية للصناعات الهندسية – مجموعة شركات اخوان رزق – كراون هوم – HYUNDAI – ثمار العقارية – استراحة الارهابي الدسوقي رزق – شركة التاج الذهبي بالإسماعيلية – آفاق للتنمية العمرانية – شركة ان اي دي الطبية بالاسكندرية – عيادات المدينة – ركاز للاستثمار العقاري – شركة ديزاين تكس بالقليوبية – شركة مكة للتوريدات العمومية بالمنوفية – المنتدى المصري – شركة توب باك بدمياط _شركة دلتاسوفت وير – شركة أس أم أس تكنولوجي – شركة كمبيو تك العالمية – الشركة العربية لمنتجات الفيبر – العمار ستايل – مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمي) سيراميكا بريما- شركة ماتكس للملابس الجاهزة – شركة الفريدة لتجارة الملابس – شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية –المالك للتجارة والتوزيع جروب – القمة للبصريات والعدسات الطبية – المجموعة المصرية الدولية – شركة يونيتد جروسرز – المصرية لأسواق التوفير (زاد) – دارالطباعة والنشر الاسلامية – شركة ثرى ام للصناعات الهندسية – شركة لوجيك لتكنولوجيا الاطفاء – شركة ومصنع باك لاين للتنمية لصناعة الكرتون – شركة فرجينيا للسياحة – شركة الاندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق – شركة[ iserv ] لحلول تكنولوجيا المعلومات – شركة اندلسية للفندقة والسياحة – شركة مطروح للألعاب المائية والرياضية – شركة الاندلس والحجاز للاستثمارات العقارية – شركة الاندلس والحجاز للصيانة والتعمير- شركة الاندلس والحجاز للتنمية السياحية – الشركة المصرية القطرية – شركة التيسير للاستثمار العقارى – شركة كيمات للتجارة والمقاولات – شركة بلو لاجون للفندقة والتسويق العقارى والدعاية والاعلان – شركة aim للمحاسبة – لشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية – مجموعة شركات – بيزنس نيوز للصحافة والنشر- بيزنس ميديا جروب للدعاية والاعلان – كابيتل انيستتيوت – شركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير- شركة ابو الهول للاستيراد والتصدير- شركة ساند مايننج للتعدين- شركة اجيليكا للسياحة –«المدعو/ محمد أسامة عبدالمحسن شرابي، -»باسم محمد نبيل زكي مسعود «-» محمد طنطاوي عبدالمجيد مسعود «- شركة الإسماعيلية التجارية للحدايد والبويات –» مجدي عبدالتواب معاذ وقاد فرج «–» سهير سعد شندي حنضل- شركة «المتحدة للأخشاب» عبدالتواب معاذ وقاد