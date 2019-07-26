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بالتفاصيل.. أستون فيلا يقدم عرض رسمي بـ2.5 مليون جنيه استرليني لمحمد الشناوي

26 يوليو، 2019
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كشفت بعض المواقع الإنجليزية صباح اليوم، عن إهتمام واضح من جانب نادي أستون فيلا االإنجليزي، بخدمات الدولي المصري “محمد الشناوي” حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكدة بأن مدرب الفيلانز “ديان سميث”، لديه إعجاب شديد بإمكانيات الحارس المصري، خاصة عندما شاهدوه وهو يتألق في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وأكدت صحيفة “برمنجهام ميل” الإنجليزية، بأن النادي الإنجليزي لديه قناعة كبيرة بأن الشناوي سيكون إضافة للفريق الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، لذلك فإنه يريد حسم الصفقة قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية

وأشارت الصحيفة في ختام تقريرها عن “الشناوي”، بأن المدفعجية يريدون التوقيع مع حارس جديد ليعوض رحيل الحارس المخضرم “بيتر تشيك”، ويبدو بأن الشناوي من ضم قائمة التعاقدات في النادي اللندني خلال هذه الفترة.

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