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بالصور إستقبال اللواء / هشام آمنة لفضيلة الدكتور/محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف بمكتبة في مستهل زيارتة للمحافظة

1 سبتمبر، 2019
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البحيرة : سعيد شتا

أستقبل صباح اليوم اللواء/هشام آمنة – محافظ البحيرة بمكتبة بديوان عام المحافظة فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف وذلك في إطار زيارة وزير الأوقاف لمحافظة البحيرة.

حيث من المقرر أن يعقد اللواء/المحافظ ووزير الأوقاف إجتماعاً موسعاً بمجمع دمنهور الثقافي مع مديري إدارات الأوقاف والائمة والقيادات الدينية ثم يتوجه وزير الأوقاف لمقر جامعة دمنهور لمناقشه رسالة دكتوراه

هذا وقد أستعرض اللواء/هشام آمنة مع وزير الأوقاف الجهود المشتركة في مجال تجديد الخطاب الديني وجهود رجال الأوقاف في تفعيل مبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية وقيامهم بأعمال التوعية من خلال المساجد ودور العبادة وجهودهم الملموسة والتي ساعدت على إنجاح تلك المبادرات وتحقيق المستهدف منها على أرض محافظة البحيرة .

ثم قام اللواء / المحافظ بتقديم درع المحافظة لفضيلة الدكتور / محمد مختار جمعة تقديراً لجهوده
حضر الإستقبال د/عبيد صالح – رئيس جامعه دمنهور ود/محمد شعلان – وكيل وزارة الأوقاف ود/عمر حمروش – عضو مجلس النواب .

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