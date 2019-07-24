عاجلمحافظات

بالصور إستمرار حملات مكافحة البعوض والحشرات الطائرة بمدن ومراكز المحافظة .

24 يوليو، 2019
533 أقل من دقيقة

بالصور إستمرار حملات مكافحة البعوض والحشرات الطائرة بمدن ومراكز المحافظة

البحيرة : سعيد شتا

تفعيلاً لتوجيهات اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة بتكثيف أعمال مكافحة البعوض والحشرات الطائرة التى تنفذها الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة للحفاظ على البيئة وحماية المواطنين منها ومن الأمراض التى تتسبب فيها .

واصلت الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة برئاسة د/ هناء عطية حملاتها لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة حيث قامت فرق المكافحة بتنظيم حملة بالإشتراك مع هندسة مجلس قرية فرنوى بشبراخيت .

كما كثفت وحدة ناقلات أمراض التحرير عملها بقرية الخرطوم وهى واحدة من قرى مبادرة السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى – رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ” .

وفى ذات السياق قامت فرق المكافحة بالإستعانة بوحدة ناقلات الأمراض برشيد برش قرى السعدية والضبيشة و الموازنة وعزبة النظامي برشيد .

كما تم تنظيم حملة مماثلة بشوارع الثورة والكنيسة والمنشية بمركز ومدينة المحمودية.

هذا وقد وجه اللواء / المحافظ بإستمرار تنفيذ تلك الحملات و التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية مع وضع خطة لتكثيف وشن حملات رش وتطهير المصارف والمجاري المائية والبؤر والمستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة إنتشار الحشرات الضارة وذلك من خلال تكثيف مرور سيارات الرش على المناطق التي تشهد إنتشار لتلك الحشرات وخاصة خلال فصل الصيف مع الإلتزام الكامل بالتوقيتات المحددة وفق برنامجها الزمني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

17 نوفمبر، 2018
200

الحريري: لست مسئولا عن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن

19 ديسمبر، 2018
762

عاجل اول تعليق من النائب العام وتوجيه رسالة لوالدي طفلي الخطوبة بكفر الشيخ

17 ديسمبر، 2018
209

كلب ينتظر صاحبه لأسابيع عند باب المشفى (فيديو)

18 نوفمبر، 2018
142

بالصور .. مكتبة دمنهور تستقبل 83 تلميذا لمدرسة سنابل الدولية برحلة تثقيفية

إغلاق