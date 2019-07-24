بالصور إستمرار حملات مكافحة البعوض والحشرات الطائرة بمدن ومراكز المحافظة

البحيرة : سعيد شتا

تفعيلاً لتوجيهات اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة بتكثيف أعمال مكافحة البعوض والحشرات الطائرة التى تنفذها الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة للحفاظ على البيئة وحماية المواطنين منها ومن الأمراض التى تتسبب فيها .

واصلت الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة برئاسة د/ هناء عطية حملاتها لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة حيث قامت فرق المكافحة بتنظيم حملة بالإشتراك مع هندسة مجلس قرية فرنوى بشبراخيت .

كما كثفت وحدة ناقلات أمراض التحرير عملها بقرية الخرطوم وهى واحدة من قرى مبادرة السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى – رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ” .

وفى ذات السياق قامت فرق المكافحة بالإستعانة بوحدة ناقلات الأمراض برشيد برش قرى السعدية والضبيشة و الموازنة وعزبة النظامي برشيد .

كما تم تنظيم حملة مماثلة بشوارع الثورة والكنيسة والمنشية بمركز ومدينة المحمودية.

هذا وقد وجه اللواء / المحافظ بإستمرار تنفيذ تلك الحملات و التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية مع وضع خطة لتكثيف وشن حملات رش وتطهير المصارف والمجاري المائية والبؤر والمستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة إنتشار الحشرات الضارة وذلك من خلال تكثيف مرور سيارات الرش على المناطق التي تشهد إنتشار لتلك الحشرات وخاصة خلال فصل الصيف مع الإلتزام الكامل بالتوقيتات المحددة وفق برنامجها الزمني.