بالصور إنطلاق مبادرة “دعم صحة المرأة” بمحافظة البحيرة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى والأمراض السارية عند السيدات

البحيرة : سعيد شتا

مع بدء إنطلاق فاعليات اليوم الأول لمبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهوريه لدعم صحة المرأة بمحافظه البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى وعددها 9 محافظات

صرح اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة إن المحافظة قد شهدت إقبالاً كثيفاً من السيدات بأغلب الوحدات الصحية التى تنفذ بها المبادرة بنطاق المحافظة .

مشيراً إلى إن المبادرة تستهدف الإهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية .

وتشمل المبادرة أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكري وإرتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم وكذا الإهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب وفى حالة إكتشاف أى مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة

وصرح د/ يسري بيومي – وكيل وزارة الصحة أن الفئات المستهدفة هى جميع النساء فوق سن ال18 عام حيث سيتم عمل توعية لهن عن كيفية الفحص الذاتى لإكتشاف المرض مبكراً، وفى حالة إكتشاف حالات إصابة بالمرض فسيتم إجراء القياسات وعمل الفحص الإكلينيكي والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام بنطاق المحافظة ( مثل مركز أورام دمنهور ) .

مشيراً إلى أنه سيتم إجراء الفحص بعدد 265 وحدة صحية بإجمالى عدد 310 فريق ويتكون كل فريق من 4 أفراد (طبيبة بشرية / أخصائية تمريض – ممرضتين – عضو فريق تنظيم الأسرة وذلك خلال الفترة من 9 صباحاً وحتى الثالثة عصراً .

هذا و قد وجه اللواء/ هشام آمنة بتضافر كافة الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام للإعلان عن الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة .

ويهيب اللواء/ المحافظ سيدات وفتيات المحافظة بسرعة التوجه لأماكن الفحص لإجراء الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحتهن والكشف المبكر عن أى أمراض لسهولة العلاج منها فى مراحلها الأولى لافتاً إلى الخصوصية التامة للكشف حيث أن الفريق بالكامل سيدات بداية من الطبيبة وحتى فريق التمريض وأن الكشف والتحويلات بالمجان من خلال بطاقة الرقم القومى فقط .