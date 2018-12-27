بالصور …. الانتهاء من تنفيذ حملة القوارض بزراعة البحيرة بتكلفة 448856 جنيه لمساحة 224962

البحيرة: سعيد شتا

بناء على تعليمات المهندس / محمد إسماعيل الزواوى رئيس قطاع الزراعة بالبحيرة بضرورة تنفيذ حملة القوارض بصورة متميزة بالإضافة إلى المتابعة المستمرة أثناء إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة .

صرح المهندس / عبد المنعم دمين مدير إدارة مكافحة القوارض بمديرية الزراعة بالبحيرة

، بأنة تم تنفيذ حملة القوارض عن المحاصيل الصيفية لموسم 2018 حسب استراتيجية العمل بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والإدارة العامة لمكافحة القوارض والمركز الاقليمى لوسط وغرب الدلتا لمكافحة القوارض وذلك للحفاظ على الصحة العامة حيث تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 39 نوع من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون ، وقد بدأت الحملة من تاريخ 16/9 / 2018 حتى تم الانتهاء من الحملة كاملة ، حيث تم معالجة مساحة 224962 فدان بكمية فوسفيد زنك قدرها 343 ك و4 ك راكومين وباجمالى مبلغ 448856 جنية

تم ذلك تحت إشراف المهندس / ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة وبمشاركة رؤساء أقسام إدارة مكافحة القوارض ومديرو الإدارات الزراعية بالمراكز ورؤساء أقسام القوارض بالإدارات الزراعية بالمراكز و مهندسو القوارض بالجمعيات الزراعية ويبلغ عددهم 404 مهندس بعدد الجمعيات الزراعية بالمحافظة .

مرتبط