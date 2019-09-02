بالصور اللواء/ هشام آمنة يستقبل اللواء دكتور/ محمد العصار – وزير الدولة للإنتاج الحربى

البحيرة : سعيد شتا

ٱستقبل منذ قليل اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بمكتبه اللواء/ محمد سعيد العصار – وزير الدولة للإنتاج الحربي وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ومحافظة البحيرة في تنفيذ عدد من المشروعات حيث تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجامعة دمنهور منذ شهور لتنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور .

هذا وتأتى الزيارة في إطار تدشين ووضع حجر الأساس للمشروع وتسليم موقع كلية الطب والمستشفى الجامعي لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى .

حضر الإستقبال اللواء/ ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي الإنشاءات والإستشارات الهندسية، ورئيس قطاع العلاقات العامة اللواء/ هشام خطاب، والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للإنتاج الحربي السيد محمد عيد بكر، ود/ نهال بلبع – نائب المحافظ، وم/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة، واللواء/ أشرف عبد السلام – مساعد مدير الأمن .

وفي ختام اللقاء قام محافظ البحيرة بإهداء درع المحافظة لوزير الدولة للإنتاج الحربي تقديراً لجهوده في دعم المشروعات التي تنفذها الوزارة علي أرض المحافظة .