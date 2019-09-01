بالصور اللواء/ هشام آمنة يستقبل نائب وزير الزراعة وسفير دولة نيوزيلندا والوفد المرافق له

البحيرة : سعيد شتا

ٱستقبل منذ قليل اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بمكتبه أ.د/ منى محرز – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والسيد/ جريج لويس – سفير دولة نيوزيلندا والوفد النيوزيلندي المرافق له وذلك بحضور د/ نهال بلبع – نائب المحافظ وم/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة ووكلاء وزارات الطب البيطري والزراعة .

وتأتى الزيارة في إطار التعاون الدولي بين الحكومة المصرية والنيوزلندية في مجالات صحة الحيوان والإستفادة من الخبرات النيوزلندية في مجال التلقيح الصناعي وتنمية ودعم الثروة الحيوانية وتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والحكومة النيوزلندية في مكافحة الأمراض والأوبئة وتبادل الخبرات .

حيث أكدت د/ منى محرز على أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة في الإنتاج الحيواني والداجني ولديها خبرات واسعة، مشيرةً إلى إهتمام الدول وحرصها خلال المرحلة القادمة على التوسع في الإنتاج الحيواني والداجني لتلبية إحتياجات السوق المحلى والنهوض بالإنتاج الحيواني ومشتقاته من اللحوم والألبان، وكذا التوسع في إقامة المشروعات الجديدة تفعيلاً لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرى مع الإستفادة من القروض الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية “مشروعك”

مشيرةً إلى أن الوزارة قامت منذ ثلاثة أشهر بوقف الإستيراد لضبط الأسعار بالأسواق وإفساح المجال وتكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية في مصر .

هذا وقد رحب اللواء/ هشام آمنة بنائب وزير الزراعة والسفير النيوزيلندي وأبدى سعادته لتواجدهم على أرض محافظة البحيرة، وأستعرض اللواء/ هشام آمنة عدداً من المشروعات الطموحة ذات العائد المادي والإقتصادي الهام والتي ستحقق طفرة نوعية في مجال التنمية الزراعية والحيوانية بنطاق المحافظة كمشروع عاداة للثروة الحيوانية ومزرعة برسيق للإنتاج السمكي بمركز ومدينة أبو حمص .

كما أستعرض خطة وبرنامج المحافظة لتحقيق التنمية المتكاملة في القرى والنجوع من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخطوات العملية التي إتخذتها المحافظة للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة .

كما أكدت د/ نهال بلبع على أن من أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والنيوزلندية الأشراف على عمليات الذبح الحلال ومكافحة الأوبئة والأمراض والإستفادة من الخبرات النيوزلندية في التربية، مشيرةً إلى أن الوفد سوف يقوم بزيارة لمزارع مطورة ومعامل صحة البحوث لمكافحة الأمراض والطفيليات، حيث من المقرر قيام نائب وزير الزراعة ترافقها د/ نهال بلبع – نائب المحافظ والوفد النيوزيلندي بزيارة معهد صحة الحيوان بدمنهور والمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الدجنى ثم التوجه لمديرية الطب البيطري لحضور إجتماع مع وحدة الوبائيات ثم التوجه لمركز أبو حمص لتفقد الوحدة البيطرية وزيارة التربية المنزلية بقرية جواد حسنى ومتابعة بعض المشروعات والخدمات البيطرية المقدمة ومناقشة بعض المزارعين في أهم الخدمات البيطرية المقدمة لهم .

هذا وقد ثمن اللواء/ هشام آمنة جهود وزارة الزراعة والتعاون المشترك بين الحكومة المصرية والنيوزيلاندية وقام بتقديم درع المحافظة للدكتورة/ منى محرز والسفير النيوزيلاندي تقديراً لجهودهما فى دعم وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرض محافظة البحيرة .