بالصور بدء فعاليات مبادرة نظافة المدارس والتي تهدف الى الاستعداد للعام الدراسى الجديد بالبحيرة

البحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية اللواء / هشام امنه – محافظ البحيرة وفى اطار توجيهاته برفع درجة الاستعداد بجميع المدارس بنطاق المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 والوقوف على مدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب

اعلن الدكتور / محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم عن انطلاق فعاليات مبادرة ( مصر ام الدنيا ) والتى تهدف الى الاستعداد للعام الدراسى الجديد من خلال تنفيذ اسبوعين للنظافة بجميع المدارس اعتبارا من اليوم السبت 24/8/2019 وحتى 5/9/2019 تحت اشراف الشئون التنفيذية بالمديرية .

مشيرا الى تنافس اكثر من 3900 مدرسة بجميع المراحل التعليمية بالادارات التعليمية الثمان عشر بنطاق المحافظة والتى يعقبها مسابقة لتقييم كافة الاعمال التى تم تنفيذها بالمدارس لاختيار افضل مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية على مستوى كل ادارة تعليمية وتكريمها بالإضافة الى تكريم افضل مدرسة بكل مرحلة تعليمية على مستوى المديرية تشجيعا وتحفيزا لها ورفع روع التنافس الايجابى فيما بين المدارس .

واكد وكيل الوزارة ان اللجان التى تم تشكيلها بالادارات التعليمية والمديرية لزيارة وتفقد المدارس قد بدأت اعمالها اعتبارا من اليوم للوقوف على كافة الاعمال الجارى تنفيذها وللمتابعة الفعلية لفاعليات المبادرة وتقيم اعمال النظافة ورفع التراكمات داخل وخارج المدارس وكذا نظافة الافنية والاسوار والطرقات والفصول ودورات المياه والتشجير مع تجديد الاعلام ودهان الاسوار ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها ومتابعة كافة الاجراءات الخاصة بصيانة بالوعات الصرف الصحى والوصلات الكهربائية وجميع مخارج الكهرباء وتامينها مع عمل الصيانة اللازمة للبوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها ورفع جميع الراوكد الخشبية ومتابعة النوافذ وسلامتها واستبدال التالف منها وتقليم الاشجار والحدائق وزيادة المساحات الخضراء ومتابعة سلامة قوائم الملاعب والأجراس والشبابيك .

كما اكد وكيل الوزارة على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة وكذا التنسيق بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية لتجميل مداخل المدارس وشوارعها المحيطة وأزاله كافة الإشغالات من أمامها أو على الأسوار .