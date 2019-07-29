بالصور ..تدشين مشروع من المزرعة إلي التصدير بمحافظة البحيرة

أقيمت بمحافظة البحيرة احتفالية كبرى في قرية أم صابر بمركز بدر بحضور لفيف من قيادات وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة وعدد كبير من مزارعي الفراولة في مركز بدر

و يأتى ذلك في إطار التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزرعة واستصلاح الأراضي ومؤسسة اقتصاد المعرفة ” شبكات بشاير ” تدشن مشروع من المزرعة إلي التصدير”

برنامج تدريب وتأهيل صغار مزارعي الفراولة للدخول في منظومة التكويد والتصدير في محافظة البحيرة

قالت د.درة فيعانى رئيس مؤسسة اقتصاد المعرفة ” بشاير ” انه تم تدشين مشروع “من المزرعة إلي التصدير” بـمقر “جمعية أم صابر الزراعية” ، قرية أم صابر، مركز بدر، محافظة البحيرة

وأضافت فيعانى ياتى المشروع في إطار التعاون المثمر بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزرعة واستصلاح الأراضي ومؤسسة اقتصاد المعرفة ” شبكات بشاير ” و يتم تنفيذ أول برنامج تدريبي لمزارعي محصولي الفراولة والجوافة في محافظتي القليوبية والبحيرة لتمكينهم من الدخول في منظومة التكويد للتصدير

وأوضحت انه قامت مؤسسة اقتصاد المعرفة ” شبكات بشاير ” بالتعاون مع ” لجنة مبيدات الآفات الزراعية” بوزارة الزراعة بتنفيذ أول “دليل للمبيدات” علي المحمول لتوعية المزارع الصغير بكيفية مكافحة الآفات والاستخدام الأمثل للمبيدات والإرشاد الزراعي

ونوهت أن هذا الاجتماع يهدف إلي تعريف صغار مزارعي البحيرة بكافة الأطراف الأساسية في مساندة ودعم صغار المزارعين للدخول في نظام التكويد والتصدير من خلال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية حيث يقوم المجلس بالتفتيش علي المزارع والبنك الزراعي المصري الذي يمكنه تقديم برامج لتمويل تجهيزات المزرعة بناءآ علي طلبات المزارعين فضلا عن الجهات القائمة علي برنامج التدريب من الخبراء المتميزين للجنة مبيدات الآفات الزراعية” وشبكات بشاير.

وتحدث الدكتور حامد عبد الدايم عن البروتوكول الموقع بين لجنة المبيدات ومؤسسة اقتصاد المعرفة (بشاير ) وانه سيتم تفعيل مشروع “من المزرعة إلي التصدير” و”دليل المبيدات علي المحمول، تمويل الدورة الزراعية للفراولة للتصدير وتجهيزات المزارع وشهادة الجلوبال جاب للتكويد

وتحدث المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، عن أهمية البرنامج ودور الوزارة من اجل صغار المزارعين والعمل علي القضاء علي الفجوة مابين السعر من المزارع والسعر للمستهلك وان المزارع هو المتضرر من هذه الفجوة نظرا لوجود وسطاء وغيرهم مؤكدا على دور مديرية الزراعة بالبحيرة على تذليل اية صعوبات من أجل انجاح اى مشروع يخدم المزارع الصغير

وقد قام بالرد علي استفسارات السادة المزارعين والحضور عن البرنامج وأكد على دور الوزارة ومديرية الزراعة فى هذا الشأن .

وقال المهندس محمد فايد منسق البرنامج بالمحافظة أن بعد الاحتفالية سوف تقام دورة تدريبية للسادة مزارعي الفراولة علي الاستخدام الأمثل للمبيدات وكيفية تطبيق برامج المكافحة المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية علي محصول الفراولة وأيضا طرق التكويد بحضور عدد ٦٠ مزارع من مزارعي الفراولة .

وقد حضر الاحتفالية من قيادات الزراعة والمحافظة ا.د / حامد عبد الدايم مندوب عن لجنة المبيدات د. / درة الفيعاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة اقتصاد المعرفة م./ محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة م./ حسين شلتوت رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة م./ رجب عطية مدير عام مراقبة جنوب التحرير م./ يحيي عبد الغفار حمد اتحاد مصدري الحاصلات البستانية م./عبد المنعم دمين مدير عام المكافحة م./صبري البلكيمي مدير عام إدارة بدر د./علي شرشر منسق لجنة المبيدات م./محمد فايد منسق البرنامج بالمحافظة د./ هشام البسيوني مدرب لجنة المبيدات