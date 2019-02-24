بالصور.. حفل تتويج المهندس عبدالله حسين لبلوغه سن المعاش بحي شرق شبرا الخيمة

كتبت – دعاء درويش

نظم العاملين والموظفين بحي شرق شبرا الخيمة ، احتفالية كبري ، لتكريم المهندس عبدالله حسين – مدير إدارة الطرق بحي شرق شبرا الخيمة و علم من أعلام العمل الخدمي لبلوغه سن التقاعد بحديقة الحي بحضور المهندس محمود عطية- نائب حي غرب شبرا الخيمة.

شهد الحفل حضور كل من المحاسب عبد الحكيم القاضي – رئيس حي شرق شبرا الخيمة الأسبق ، والمهندس يحي آغا- صاحب شركات مجموعة آغا جروب، ومحروس جلال ومبروك شعبان نائبي رئيس حي شرق ،والمهندس شوقي- مدير سنترالات شبرا الخيمة، والمهندس مصطفي- مدير سنترال شبرا ، والعميد اسماعيل عبدالله- مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ، والنقيب جرجس ابراهيم – قائد مرافق حي شرق ، والمهندس عمر رمضان والمستشار عبدالنبي المصري و طارق صفوت و الحاج فؤاد سيد والشاب احمد يحي اغا ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية و التعليمية والشبابية والاعلامية والشخصيات العامة التى حرصت على مشاركة المهندس عبدالله حسين يوم تتويجه و حفل تكريمه الذى أقيم بحديقة الحي بشبرا الخيمة.

وأكد المحاسب عبد الحكيم القاضي ، أن هذا الحفل يأتى لتكريم رجل أحبته أبناء شبرا الخيمة واستطاع أن يترك بصمات لتفانيه في عمله وتحقيقه خدمات تفيد المواطن ويتمتع بإنسانية طاغية في جميع تعاملاته

ومن جانبه، أوضح المهندس يحي آغا، ان المهندس عبدالله حسين مثل شقيقه والأقرب إلي قلبه ويعد علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحل به من صبر وحكمة فى معالجة الأمور.

كما حرص قيادات المنصة على مستوى المحافظة فى إلقاء كلمة تجمع بين الثناء والشكر واسترجاع مواقف وذكريات منذ بداية توليه العمل بالقليوبية حتى بلوغه سن المعاش، كما حرص جميع الحضور بوصف المهندس عبدالله بعريس الليلة في يوم الوفاء .

وفى كلمته التى امتزجت بدموع الفرحة والسعادة من حب زملائه وأبنائه ومشاركة جميع أفراد عائلته ، خلال الحفل وجه المهندس عبدالله التحية لزملائه والقيادات التي حضرت والتي لم تحضر لعقد مجلس التنفيذي اليوم في نفس توقيت الاحتفال ولجميع الحضور على كلمات الثناء والشكر وحرصهم على مشاركته حفل تكريمه، كما وجه التحية لأبناء القليوبية وشبرا الخيمة بصفة خاصة، معتبرا أن المدة التى قاضها فى العمل مع زملائه وقيادته كانت أخصب فترات عمره وعمله .

وفى نهاية الحفل .. قام القيادات وزملاء العمل بتقديم شهادات تقديرية وهدايا قيمة رمزية تعبيرا عن تقديرهم له ، متمنين له التوفيق فى حياته المستقبلية وحرص الجميع على إلتقاط الصور التذكارية.