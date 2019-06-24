بالصور.. حكايه شهم مصري انقذ فتاه متخدرة من الخطف

كنت ماشي بالعربية ولفت نظري اسكوتر صيني عليه ٣ افراد ولدين وفي النص بنت الموقف ملفت طلعت التليفون وبدأت اصور بسرعة الموقف وبقول في الفيديو ان الاسكوتر دا انا شاكك فيه ومنظر البنت باين اوي انها متخدرة ونشرت الفيديو علي الفيس طبعا الناس هاجمتني في ساعتها لانها فكرة اني معملتش حاجه سبت الموبايل وجريت وخليتهم ورايا ووقفت العربية بالعرض اول ما لحظت وجود امين شرطة وجريت اتكلمت وحاكيت ليه الموقف بالتفصيل الرد.كالاتي فين هما شورت وهما بيعدونا الراجل كتر خيرة جرا ركب الموتوسيكل بتاعة وطلع وراهم وانا ركبت العربية وطلعت وراهم والامين وقفهم عند الكوبري بتاع محرم بك عقبال موصلت طبعا انا من الزحمة لاقيت امين الشرطة منزل العيال والبنت نايمة ع الارض اتأكدت ان خلاص كدا الحمد لله البنت دي كدا في بر امان لظروف شغلي ولاني مينفعش اقف بالعربية في حته زي دي لان الطريق هيقف كملت ولفيت ورجعت ابص بس طبعا خدت وقت كتير لحد ما رجعت تاني ولان الحتة دي حيه اوي فيها شحاتين وناس كتير بتقف سألت ايه الي حصل يا جدعان قالولي الموتوسيكل دا كان خاطف البنت دي وامين الشرطة مسكهم وطلعهم علي قسم محرم بك شكلهم بس دا الي حصل الي لفت نظري في ككككككككل الحكاية بقي ان الوقت دا حي اوي دا بعد الظهر ! ازاي انتم كبني ادمين ماشيين جمبهم محدش فكر حتي يوقفهم او ياخد موقف زي دا ليه بنسكت علي حاجه زي دي ؟! هو انت لو اختك دي كنت هتسكت ؟ ليه منشفش اي حاجه وحشه بتحصل للناس ان ممكن في يوم تحصلنا ! تفتكر ان البنت دي لو كان ربنا معترضنيش فيها كان ممكن يحصلها ايه ؟ طب اهلها ؟! ليه بنسكت سيبك من نظرة الناس ليك .. عارف دا ثوابة عند ربنا ايه ؟!!!!