بالصور.. ختام اليوم الأول لبرنامج ذوي الإعاقة التدريبي للمشاركة بالمحليات

كتب مصطفى عادل هنداوي

انتهي اليوم الأول من البرنامج التدريبي لمتحدي ذوي الاعاقه للمشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة بالقليوبية الذي يقام بقاعة الانشطة بنادي السلام الرياضي للمعاقين بمدينة بنها.

تضمنت الجلسة الأولى في اليوم التدريبي الأول للدورة مفهوم الادارة المحلية في مصر من حيث الأركان الأساسية والتنظيم القانوني بينما شملت الجلسة الثانية أدوات الرقابة المحلية وكيفية اعداد تقارير اللجان.

جاء اليوم التدريبي الأول بحضور الأستاذ الدكتور علي عبد النبي حنفي أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة بكلية التربية جامعة بنها ورئيس مجلس أمناء مؤسسه التربيه الخاصه والتاهيل SERO والدكتورة رشا فاروق أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة بنها وسامي أحمد مسئول سياسات بالمجلس القومي لشئون الإعاقة وطارق محمد حسن هنداوي عضو مجلس إدارة نادي السلام وسليم محمد سليم مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني ولمياء عبد المنصف أخصائي شباب ثالث وعبد الله شعبان المسئول التنفيذي لإدارة البرلمان.

يذكر ان البرنامج التدريبي لمتحدي ذوي الإعاقة بالقليوبية يقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بتنظيم المجلس القومي لشئون الاعاقه بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضه بالقليوبية ويأتي لإعداد كوادر من الاشخاص ذوى الاعاقه للمجالس المحليه القادمة بالتنسيق مع الادارة المركزية بوزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة على مستوى المحافظات ويقام علي مدار يومين الاربعاء والخميس 12و13 من يونيو ويختتم غداً الخميس ظهراً.