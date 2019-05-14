بالصور .. رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدينة الجامعية إفطار رمضان

فاجأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمس، طلاب المدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات، بتواجده بينهم فى مطعم المدينة لتناول إفطار شهر رمضان المبارك.

واصطحب الدكتور محمد عثمان الخشت، كلا من هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه اطمئن على حالة الإفطار للطلاب المقيمين بالمدينة حتى الآن نظرا لظروف امتحاناتهم، وإنه استمع لمقترحاتهم وشكواهم، فيما يخص تحسين الخدمة لهم خلال الشهر الكريم. وتنقل الدكتور محمد عثمان الخشت بين موائد الطلاب وشاركهم الطعام.

وتفقد الدكتور عثمان الخشت، خلال زيارته المفاجئة المطابخ ومعدات الطهي للتأكد من مستوى الخدمة فى المطعم، وتناول الإفطار مع الطلاب واستمع لمقترحاتهم فى حضور مسئولي المدينة الجامعية.

ولاقت الزيارة ارتياحًا لدى طلاب المدينة الجامعة المصريين والوافدين الذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية “السيلفي” مع رئيس الجامعة، كما أعرب الطلاب عن تقديرهم لقرار رئيس الجامعة إعفاء طلاب المدن الجامعية من سداد رسوم الإقامة والإعاشة عن المدة التى يقضيها الطلاب فى المدن الجامعية خلال شهر رمضان المبارك.

وعبر رئيس جامعة القاهرة عن سعادته بتواجده وسط طلاب المدينة الجامعية المصرين والوافدين فى هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا أن الجامعة تهتم كل ما يخدم الطلاب فى كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد أم الطلاب لصلاة المغرب قبيل الإفطار.