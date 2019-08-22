بالصور فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ومسابقات دورية للأطفال والشباب بمحافظة البحيرة

البحيرة : سعيد شتا

في إطار الإهتمام بنشر الثقافة والوعى بين الشباب والموهوبين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في كافة المجالات وتحفيزهم على الإبداع والابتكار نظم فرع ثقافة البحيرة عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية بنطاق المحافظة .

تضمنت تلك الفعاليات تنظيم عدد من الورش الفنية المختلفة والمتنوعة لتنمية المهارات الفنية لدى الأطفال خلال إجازة الصيف حيث قام قصر ثقافة كفر الدوار بتنظيم ورشة فنية للفنون التشكيلية للرواد والموهوبين بالإضافة إلى ورشة حكى قصة مع الرواد والطلائع بعنوان ” أهل الكهف ” وورشة فنية اخرى بعنوان ” ارسم ولون “مع الرواد والموهوبين بمركز كوم حمادة .

كما نفذ بيت ثقافة صلاح الدين ختام ورشة تفصيل وخياطة الفساتين لبنات مؤسسة الابعاديه بدمنهور وورشة تعليم مبادئ الخياطة للسيدات ببيت ثقافة شبرا وورشة حكي للأطفال بحضانة الحديثة برشيد نفذها بيت ثقافة رشيد وورشة تدوير اوراق الكرتون نفذتها مكتبة كفر بولين الثقافية .

كما شملت تلك الفعاليات تنظيم قصر ثقافة الطفل المسابقة الدورية للمكتبات وهي عن المعلومات العامة ويشترط من سن ٩ سنوات الي ١٥ سنه ، وتنظيم فعاليات مسابقة الدوري الثقافي للمكتبات بيت ثقافة إيتاى البارود بالإضافة إلى ورشة رسم وتلوين مع الأطفال والطلائع ومسابقة ثقافية وذلك لمجموعة من طلائع بيت ثقافة بدر، وذلك في إطار الدوري الثقافي للمكتبات بمقر البيت .

كما عقد بيت ثقافة الدلنجات مناقشة كتاب ” إحسان عبدالقدوس بين الصحافة والرواية ” للمؤلف عبدالرحمن أبوعوف بالإضافة إلى إستمرار تصفيات مسابقة دوري المكتبات بين رواد الموقع ، بينما أقام بيت ثقافة إدكو بالتعاون مع جمعية رواد الثقافة محاضرة بعنوان ” الهجرة النبوية دروس و عبر ” وعقد بيت ثقافة شبراخيت مناقشة كتاب ” العالم الإسلامي في أوائل القرن العشرين ” وعقدت مكتبة البريجات الثقافية محاضرة للأطفال بعنوان ( ترشيد إستهلاك المياة ) بجانب مسابقة دوري المكتبات لعام 2019 مع الرواد والطلائع بمقر الموقع .

كما أقامت مكتبة درشاى اليوم مناقشه لكتاب ” نهر النيل ” وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالنجيلة مناقشة كتاب ” الحج عبادة العمر” إلى جانب التصفيات النهائية للمسابقة الدورية للمكتبات لعام 2019 مع الرواد والطلائع بمقر الموقع .

هذا وقد أشاد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بتلك الفعاليات مؤكداً على دورها في إثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية بالإضافة إلى دورها في تشجيع المهارات الإبتكارية وتنمية المواهب الفنية لدى النشء ودعمها وتبنيها ورعايتها لتلك المواهب وكذا الإرتقاء بالذوق العام والمستوى الفكري والثقافي للمواطنين .