بالصور.. مؤتمر “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو تنمية مستدامة”.. الدكتور علي حنفي: المؤتمر كان فكرة والآن تحققت

كتب مصطفى عادل هنداوي

تحت رعاية الوزير الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية خرج مؤتمر ” تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو تنمية مستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030″ بصورة مشرفة ونموذجية وقدم صورة واضحة أن مصر والسعودية أشقاء وقلب واحد وأيد واحدة نحو تنمية الأشخاص ذوي القدرات الخاصة والذي أقامه مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل بالتعاون مع مجلس العالم الإسلامي.

حضر المؤتمر عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية على رأسهم الوزير الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية و الآستاذ الدكتور علي عبد النبي مقرر المؤتمر وأستاذ التربية الخاصة جامعة بنها و الاستاذ الدكتور محمد بن حمود الطريقي رئيس المؤتمر ورئيس مجلس العالم الإسلامي للاعاقة والتأهيل والسيد هشام ابو العيني ضيف شرف المؤتمر ونائب رئيس جامعه بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث و الأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي ضيف شرف المؤتمر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب والعميد عماد سمير بالقوات المسلحة والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها والسيدة ايمان شحاتة وكيل مديرية القوى العاملة بالقليوبية و منى الحديدي مدير مركز إعلام القليوبية الاسبق ودكتورة جيهان بيومي أمينة المرأة بحزب الحرية المصري والدكتورة سناء معوض أمينة المرأة بالقليوبية والاعلامية الدكتورة زينب طلعت حسن مقدمة المؤتمر.

وأوضح الآستاذ الدكتور علي عبد النبي مقرر المؤتمر وأستاذ التربية الخاصة جامعة بنها تعليقه أن المؤتمر تحت عنوان مصر والسعوديه قلب واحد وشعب واحد، وقال: “أتوجه بالشكر للدكتور علاء عبدالحليم لرعايته للمؤتمر وجهوده لاخراج المؤتمر بشكل يتفق مع أهدافه”، وأكمل: “الشكر موصول لقيادات المحافظه ولضيوف شرف المؤتمر والوفد السعودي وأساتذتي وزملائي رؤساء ومقرري جلسات المؤتمر وورش العمل والمشاركين من مصر والدول العربيه واللجان المنظمه وكل الزملاء والضيوف الداعمين لاهداف المؤتمر منذ أن كان فكره حتي خرج لحيز التنفيذ”، وقدم الشكر للجنه الاعلاميه والصحفيين والإعلاميين ولرعاة المؤتمر واولياء الامور الذين تحملوا عناء السفر لحضور فعاليات المؤتمر لعرض قصص ونماذج مضيئه من أبناء مصر وايضا عرض نماذج وطنيه ضحت من اجل الوطن.