بالصور “محسن صلاح” يتفقد مسلة رمسيس الثاني في العلمين

كتب علي ابو دشيش

تفقد المهندس “محسن صلاح” رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب مسلة الملك رمسيس الثاني بعدما انتهت المقاولين العرب من تنصيب المسلة في مكانها الجديد بالعلمين .

ونقلت شركة “المقاولون العرب”، مسلة الملك رمسيس الثاني من حديقة المسلة بالزمالك إلى مدينة العلمين، لتكون أحد معالمها الجديدة، وذلك من خلال الاستعانة بكاسحة عملاقة “مقطورة” تسير على ١٢٨ إطار كاوتشوك ألمانية الصنع بعد رفع المسلة بونش بطاقة ٦٠٠ طن.

وكانت شركة المقاولون العرب قد حاولت فك المسلة من قاعدتها منذ عدة أيام إلى أن نجحت في نقلها وتنصيبها

في مدينة العلمين.

الجدير بالذكر ان مسلة الملك رمسيس الثاني جاءت من مدينة تانيس “صان الحجر” في الشرقية قبل نقلها إلى الحديقة التي سميت بأسمها بعد نقلها واصبحت “حديقة المسلة” بالجزيرة.

وفي عهد الرئيس عبد الناصر أصدر قرار عام ١٩٦٢ ان تكون المسلة أحد معالم الحديقة وتكون علي مقربة من برج القاهرة.

وظلت المسلة ٥٩ عاما كأحد اهم معالم منطقة الجزيرة.

وتعتبر المسلة رمز من رموز الاله به اله الشمش الذي كان مقره المطرية وكان أول مذهب ديني في مصر القديمه هو مذهب التاسوع والذي يشرح قصه الخلق عند قدماء المصريين.

وكان يدون علي المسلة اهم القاب واعمال الملك ومكتوب عليها باللغة المصرية القديمة.