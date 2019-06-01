بالصور نائب وزير الزراعة تتفقد حديقة الحيوان للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

كتب محمد صوابى

قامت صباح اليوم السبت بتفقد حديقة الحيوان بالجيزة للوقوف على استعداداتها والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث قامت “محرز ” بتفقد المسطحات الخضراء وحظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه ،وقالت أنه سوف يتم إدخال انواع جديده من الحيوانات وذلك عن طريق تبادل الأنواع المتوفرة بالحديقة وفتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعه بعدد تسعة منافذ وزياده أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول. ” نائب وزير الزراعة ” أكدت أن سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط وأنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أي طارئ ،وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها “محرز” خلال جولتها التقت بعدد من زوار الحديقة واستمعت لمطالبهم واقترحاتهم ووجهت بزيادة عدد سلات القمامة لتغطي كافة أرجاء الحديقة تيسيراً للجمهور للتمكن من القاء المخلفات فيها وعدم القائها فى طرقاتها ، كما أنه سيتم توفير العديد من صناديق متحركة لنقل القمامه و عدم تكديسها وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر العام. بالإضافة إلى زيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار. بالإضافة إلى توفر عاملين من الجنسين على بوابات الدخول وكافة أرجاء الحديقة بالتعاون مع الشرطة المدنية وكذا الشرطة النسائية. وزيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة نائب وزير الزراعة في نهاية جولتها ناشدت المواطنين بإلقاء المخالفات في صناديق القمامة والحفاظ على الحديقة خاصة وأن إدارتها قامت بتزويدها بسلات قمامة وتم دهانها باللون الأصفر ليكون ظاهراً ومميزاً لرواد الحديقة.