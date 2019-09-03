بالصور .. وكالة التعاون الدولي الالمانى تدعم مديرية الزراعة بالبحيرة بأجهزة حديثة

البحيرة : سعيد شتا

فى إطار أنشطة برنامج إدارة المياه والصرف الممول من وكالة التعاون الدولي الالمانى ، قام المهندس / محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، يرافقه المهندس / ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة ،والمهندس / أيمن عاشور وكيل إدارة الإرشاد الزراعى ، بتفقد معدات جارى تسليمها اليوم للمديرية لدعم أجهزة المديرية فى أداء عملها ورفع كفاءة عمل الجهاز الارشادى وفقا لخطة العمل المتفق عليها مع المهندسة / مها خلاف مدير عام البرنامج ومسئول الدعم المؤسسى للجمعيات والأستاذة / نهاد راجح و مسئول دعم الإرشاد الزراعي المهندس / محمد على ، وتشمل قطع غيار لوحدات الاستزراع السمكى التكافلى ووحدة الزراعة بدون تربة ومعدات إصلاح للأعطال والكسور ، وكذلك أطقم سكاكين لماكينات فرم المخلفات الزراعية الجافة .

وفى إطار دعم قدرات المراكز الإرشادية تم تسليم وحدات عرض متنقلة يتم توزيعها على المراكز الارشاديه مكونه من جهاز كومبيوتر لوحى مزود ببروجوكتور وسماعه لعرض الأفلام الإرشادية فى حلقات النقاش وأيام التدريب الحقلى .