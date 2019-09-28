بالصور وكيل وزارة التربية والتعليم يعقد اجتماعا موسعا مع مديرى الادارات التعليمية ومديرى العموم لمتابعة موقف المدارس خلال الاسبوع الاول من الدراسة

البحيرة : سعيد شتا

عقد صباح اليوم الدكتور / محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعا موسعا بقاعة المديرية مع مديري الادارات التعليمية ومديرى العموم ومسئولى الامن والتواصل بالادارات بحضور أ / ابراهيم شاهين – وكيل اول نقابة المعلمين ورئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحيرة وم / عبد الرحمن صالح – رئيس مجلس امناء المحافظة بهدف الوقوف على بعض السلبيات التى شهدها انطلاق بداية العام الدراسى الحالى ببعض المدارس للعمل على ايجاد حلول شاملة وفورية لها

حيث شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على مواجهة كافة اوجه الاهمال واستبعاد اى مسئول يهمل فى حق عمله او يخل بمهام وظيفته ولا يلتزم بالقرارات والاوامر الادارية الصادرة وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على امن وسلامة واروح ابنائنا الطلاب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين مشيرا انه قد سبق للمديرية وان اصدرت الامر الإداري رقم 11 بتاريخ 8/4/2019 متضمنا تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة وعدد من الاعضاء واوضح هذا الامر والذى تم التأكيد عليه قبل انطلاق العام الدراسى الحالى من خلال تنفيذ مبادرة اسبوعين النظافة التى انطلقت خلال الفترة من 24/8/2019 وحتى 6/9/2019 على الالتزام بكافة اعمال الصيانة والالتزام بتوافر كافة اوجه الامن والسلامة ووسائل الامان بالمدارس

واكد على اهمية مواجهة كافة الشائعات المغرضة التى يقوم بها بعض اصحاب النفوس المريضة من اجل النيل من امن واستقرار الوطن من خلال العمل على تنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب والتـأكيد ان وسائل التواصل الاجتماعى ليست مصدرا مؤكدا للحصول على المعلومات لما تتضمنه من محاولات البعض لشويه الحقائق بهدف التخريب والهدم

كما شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على :-

مراجعة موقف تسليم الكتب للطلاب وتسليم الكتب الواردة فورا للطلاب والإلتزام بعدم ربط الكتب بالمصاريف الدراسية مع تسليمها للطلاب فور وصولها مع التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المناهج وتفعيل الرقابة المستمرة على المدارس الخاصة والمتابعة المستمرة للالتزام بالزي المدرسي والتأكيد على عدم مخالفة الزى الخاص بالطلاب بجميع المراحل التعلمية واحالة كل من يخالف ذلك للتحقيق

• ايجاد حلول للقضاء على الكثافات الطلابية و قوائم الانتظار بالبحث عن اماكن واراضى لبناء مدارس جديدة عليها حيث تم هذا العام اضافة 47 مدرسة جديدة بدائرة المحافظة وكذا بحث امكانية عمل المدارس ذات الكثافة العالية بنظام الفترتين

• ايجاد حلول لسد العجز والتنسيق مع التضامن الاجتماعى لعمل مكلفات الخدمة العامة بالمدارس التى تعانى عجز شديد طبقا لتوجيهات السيد اللواء / المحافظ .

• تفعيل دور المتابعة بكل صورها و تحقيق سبل الانضباط الاداري مع التأكيد على متابعة جميع المدارس وتفعيل الاشراف اليومي سواء بالفناء او بالأدوار وخاصة مع بداية ونهاية اليوم الدراسة وخلال فسحة النشاط وكذا تفعيل ومتابعة دور مسئولي الامن والسلامة والصيانة ومراجعة موقف تامين الطلاب والمعلمين بالمدارس

• التأكيد على دور المدرسة فى غرس قيم الانتماء والولاء للوطن واهمية دور طابور الصباح والاذاعة المدرسية وما تحتويه من فقرات وكذا السلام الوطني وتحية العلم فى تنمية الروح الوطنية لدى الطلاب على ان تتضمن الفقرات الاذاعية اخبار ومعلومات عن كافة الانجازات والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها سواء على مستوى الدولة او على ارض المحافظة والتى تهدف الى تقديم الخدمات للمواطنين فى شتى القطاعات لتوعية ابنائنا بتلك الانجازات مشيرا انه تم اصدار الامر الادارى رقم 18 بشأن الالتزام فى عزف السلام الوطنى وفقا للاسطوانه التى تم توزيعها على مديرى الادارات مع الامر الادارى وكذا تاكيد دور المدرسة فى غرس القيم والتضحية من اجل الوطن و تنمية روح الانتماء والولاء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطنى أثناء الطابور المدرسي .

• تطبيق كافة اللوائح الخاصة بمنع العقاب البدنى والنفسى نهائى

• تكثيف المتابعة على المدارس الخاصة للتاكد من الالتزام بالوائح والمصروفات والمناهج المقررة

• مراجعة اعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس بصورة مستمرة، والتاكد من جاهزية جميع مرافق المدرسة وازالة أى مصادر تمثل خطراً على الطلاب أو المعلمين (البالوعات – المراوح الرأسية – الرواكد الخشبية – تصدعات الاسوار- الاشجار شاهقة الارتفاع او ايلة للسقوط – الاسلاك المكشوفة …) مع تفعيل دور اللجان المشكلة لهذا الأمر وارسال تقرير اسبوعى معتمد بذلك لإدارة التخطيط والمتابعة

• عدم نشر أى اخبار او تصريحات وفقا للقرارت الخاصة بهذا الشأن واحالة مروجى الشائعات للتحقيق

• التاكيد على اهمية المجموعات المدرسية فى محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية

كما اكد الاستاذ ابراهيم شاهين على تقديم النقابة لكل اوجه الدعم والتعاون لجميع المعلمين ومساندة المديرية لمواجهة اى قصور او اهمال لدى البعض

واشار م / عبد الرحمن صالح الى تقديم مجلس الامناء كافة اوجه الدعم لتحقيق استقرار العملية التعليمية والتعاون لتعظيم الايجابيات والقضاء على السلبيات لتحقيق الصالح العام لابنائنا الطلاب

وفى نهاية الاجتماع تم فتح حوارا مفتوح مع جميع الحضور تم خلاله الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات