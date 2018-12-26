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بالفيديو السيسي: فين مدير أمن الإسكندرية؟.. شاهد رد فعل وزير الداخلية

26 ديسمبر، 2018
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كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك عواميد من الخرسانات تم صبها في الترع والصرف لبناء عمارات مخالفات بالعديد من المحافظات بما يعني غياب الدولة في متابعة مرافقها، مشيرا إلى أنها تعني أن المسئولين تصوروا بان هذا الأمر طبيعي رغم كونها مخالفات.
ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع بشير الخير 2 بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، رسالة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قائلا: “في تجاوزات ومخالفات في البناء ومش هسمح بيها”، ورد الوزير “نحن جاهزون” ليعلق الرئيس “جاهزين ايه بقى الناس تعودت على التجاوزات الشديدة وهو أمر غير مقبول لكونه سيجعلنا نستمر دولة تعبانة”.
كما تابع: “نحن في مصر تعودنا على الغلط وعشان العدد كتير مش هنعمل حاجة والكلام ده لازم ينتهي”، متسائلا أين مدير أمن الإسكندرية، وعلى الفور قام وزير الداخلية للرد على الرئيس. 
ويتكون “بشائر الخير” من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: “بشائر الخير “1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: “بشائر الخير 2″، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1870 وحدة سكتية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: “بشائر الخير 3″؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.

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