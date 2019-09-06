أخبار مصر

بالفيديو..شهيد الدعارة وكيف سقط في وحل ساقطة زايد واكتوبر

7 سبتمبر، 2019
561 أقل من دقيقة

كتب طارق درويش 

لاحيلة في الرزق ولاشفاعة في الموت و يأتي ميعاد الانسان في الوقت المعلوم الذي يحدده الله والمكتوب في اللوح المحفوظ

و لا شماته في المرض او الموت لان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالي

لكن من الموت تكون المواعظ والعبر لعلها تنذر المفصرين و المخالفين لحدود الله

منذ ايام لفظ عبد الله محمد مرسي العياط ابن المعزول مرسي انفاسه الاخيرة ودفن ودفنت جثته ولكن لم تدفن تفاصيل الساعات الاخيرة قبل خروج روحه الي ربها الاعلي .

التايم المصرية تنشر تفاصيل الساعات الاخيرة لنجل الرئيس المعزول محمد مرسي وكيف كان يعربد ويرتكب الفاحشة والرواية علي لسان من كانت معه بسيارته وذهبت  بصحبته  للمستشفي https://www.facebook.com/Egy.My.Home1/videos/486640018800199/UzpfSTEwMDAwODMxMTM3MTI5MjoyNDgyMDYxMjI4NzQ3NTY1/

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

10 نوفمبر، 2018
178

التضامن : 376 مليون جنيه منح أجنبية لـ 112 جمعية أهلية عن شهر أكتوبر

3 يونيو، 2019
656

السيسي: أنفقنا 400 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية في سيناء

21 مارس، 2019
688

الحكومة توافق على مشروع قانون بفصل الموظف مُتعاطي المخدرات

8 فبراير، 2019
661

سامح شكري: مصر ستمثل إفريقيا في عدد من المحافل الدولية

إغلاق