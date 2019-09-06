بالفيديو..شهيد الدعارة وكيف سقط في وحل ساقطة زايد واكتوبر

كتب طارق درويش

لاحيلة في الرزق ولاشفاعة في الموت و يأتي ميعاد الانسان في الوقت المعلوم الذي يحدده الله والمكتوب في اللوح المحفوظ

و لا شماته في المرض او الموت لان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالي

لكن من الموت تكون المواعظ والعبر لعلها تنذر المفصرين و المخالفين لحدود الله

منذ ايام لفظ عبد الله محمد مرسي العياط ابن المعزول مرسي انفاسه الاخيرة ودفن ودفنت جثته ولكن لم تدفن تفاصيل الساعات الاخيرة قبل خروج روحه الي ربها الاعلي .

التايم المصرية تنشر تفاصيل الساعات الاخيرة لنجل الرئيس المعزول محمد مرسي وكيف كان يعربد ويرتكب الفاحشة والرواية علي لسان من كانت معه بسيارته وذهبت بصحبته للمستشفي https://www.facebook.com/Egy.My.Home1/videos/486640018800199/UzpfSTEwMDAwODMxMTM3MTI5MjoyNDgyMDYxMjI4NzQ3NTY1/