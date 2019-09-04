أنا ريهام الخولي خريجة آداب قسم إعلام جامعة بنها 2017 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وترتيبي الثانية على الدفعة. بعد تخرجي رفعت قضية لتصحيح ورقة خاصة بمادة في سنة رابعة (إنتاج مواد إعلامية مطبوعة” كان بيدرسها “صحفي” غير أكاديمي وغير متخصص وبالتالي لم يعطني حقي، وكان في القضية شق آخر يخص مادة (إعلام تنموي) وهي مادة درستها في الفرقة الثانية وبعد ظهور نتيجتي عملت فيها تظلم وأخذت درجتين بورقة رسمية مختومة ومعتمدة من الكلية ولم تضاف الدرجات في شهادة تخرجي إلى الآن.

وبعد صدور حكم محكمة بأني آخد درجات سنة ثانية (درجتين) ودرجات مادة رابعة الي أتصححت ورقتي فيها في جامعتين أقروا إن ليا 4 درجات وبالتالي بعد من كنت جايبة 16/20 بقيت 20/20 وأثبت إني الأولى على دفعتي، ولكن لم يتم تنفيذ حكم محكمة الصادر في أغسطس 2018.

وتوجهت للشؤون القانونية للتنفيذ وفضل ورقي في مماطلة لمدة 7 شهور بدون تنفيذ، وتم فتح ورقة الفرقة التانية وثبت وجود 3 درجات وليس درجتين كما أقرت الكلية، وفي شهر 6 الماضي توجهت بنفسي لرئيس الجامعة الي تفهم مشكلتي ووعدني برد وحل سريع واعتذرلي عن التأخير بسبب سوء الأحوال في الجامعة وعدم وجود رئيس فعلي لها لعدة أشهر، ووعدني برد بعد عيد الفطر، وتوجهت للجامعة بعد عيد الفطر وقالولي ورقك في إدارة الفتوى بوزارة التعليم العالي ومنقدرش نديكي رد، ووصلني بعدها بشهرين إن ورقي رجع الجامعة وإدارة الفتوى قالت “موضوع ميخصناش”، وتحدثت مع رئيس الجامعة مرة أخرى وأنكر وقالي معلومة خاطئة وعايز أعرف مين قالك عشان يتحاسب! ولم يفيدني بأي رد نهائي حتى الآن.

وطبعًا توجهت بشكاوى للرقابة الإدارية وغيرها من الجهات المعنية ولم أقصر في السعي وراء حقي لكن بدون جدوى.

بالمستندات٠٠ بلاغ الي هيئة الرقابة الإدارية ووزير التعليم العالي من تعنت جامعة بنها من اعطائي حقي

حكايه ريهام الخولى وجامعة بنها.

بالفرق الثانيه قسم الإعلام بآداب بنها.

ظهرت النتيجه وتقدمت بتظلم من درجات ماده الإعلام التنموي وقالت الكليه كلمتها بخطاب رسمي منها باحقيتي بدرجتين عن طريق الخطأ الغير متعمد من الكنترول.

اخدت الخطاب وفرحت بقيت امتياز بدلا من جيد جدا. بعد التخرج بالفرق الرابعه وجدت أن الدرجتين لم يتم اضافتهم في شهاده تقدير الأربع سنوات المفروض بعد التظلم يتم تعديل الحاله وهذا لم يحدث. يعني بتعدلوا الخطأ بآخر.

تقدمت بطلب إلى الكليه رفضوا وقالوا انتي اتخرجتي.

وقع ظلم آخر بماده إنتاج مواد اعلاميه مطبوعة في الفرقة الرابعة صحافه تخصصي بعد التخرج. رفعت قضيه تم تصحيح الورقه في جامعه طنطا واخدت حقي بحكم محكمه.

ارسل الحكم إلى الجامعه للتنفيذ. فلم ترد علينا.

ذهبنا إلى إدارة الجامعه قالوا الحكم اتنفذ من شهر أكتوبر ٢٠١٧ ازاي وعلى مين. طب ادوني مايفيد التنفيذ وعايزين درجتين بتوع تانيه. اعلام تنموي. اتشكلت لجنه من الكليه لفحص الموضوع.

ا. د. محمد أبو عرب ا. د. عبدالقادر البحراوي ا. السيد لبيب. ا. محمود نجيب.

جابوا الورقه بتاع سنه تانيه. لقو فيها ثلاث درجات مش درجتين زي مالكليه قالت وقتها. قلنا طيب دا كده. تكون ريهام الأولى من غير قضيه ولا غيره وبدل البهدله في المحاكم.

ازاي بقى ريهام تاخد حقها بحكم محكمه. وحقها في ورقه الاجابه الخاصه بها.

مش عارفين نوصل إلى حل في جامعه بنها العظيمه.

للعلم رئيس الجامعة متعاطف معاها. لأن الموضوع كبير عليه شويه.

العميد مسنوده زوجها عضَو مجلس النواب وريس الغرفه التجارية.

وده محدش يقدر يكلمه حصانه. ا؛ تكيت في الرقابة الإدارية ببنها وردت عليهم الجامعه. ولم يعطوني حقي.

الأمل في الله كبير ومعاليكم. يا من تنصفوا العدل في البلاد وبين العباد.

ولي أمر /ريهام السيدعبدالعزيز الخولي

قومي. ٢٥٧١١٠٨١٤٠٠٥٥٣

ت

٠١٢٠٣١٠٩٤٤٩

ارضي

٠١٣٣٢٨٢٣٦٩