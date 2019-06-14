بالمستندات.. بلاغ للرقابة والنيابة العامة ومحافظ القليوبية: تعليم القليوبية يقنن ويخفي قضايا فساد مالى بأحد مدارس إدارة بنها

كتب _ السيد يوسف

وضعت نسور الرقابة الإدارية بالقليوبية يداها على قضايا فساد مالى واداري بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فى الأونه الأخيرة ، وعلى غرار ذلك قامت النيابة العامة الجزئية ببنها بالقاء القبض على مسؤولين كبري بتعليم القليوبية بتهمة تزوير محررات رسمية وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، وحبس المتهمين 15 يوماً على ذمه التحقيق والبحث عن متهم آخر هارب .

وبنفس السياق تهالت الشكاوى ضد المتهمين بديوان عام مديرية التعليم بالقليوبية وفتحت ملفات كثيرة بعد وقوع القيادات فى قبضة الأمن ونسور الرقابة الإدارية .

وعلى صعيد آخر حصل موقع وجريدة ” التايم المصرية ” على قضية فساد مالي جديدة ترجع إلى الأعوام الدراسية الماضية القليلة بإدارة بنها التعليمية ، وذلك لأحد المدارس الحكومية التابعة لإدارة بنها التعليمية وهي مدرسة الحرس الوطنى الابتدائية رقم 1 .

واوضحت الأوراق المستندية التى حصلت عليها ” التايم المصرية ” فساد وتزوير مالي فى فواتير شراء لمستلزمات وادوات مكتبية وإدارية للمدرسة .

وتقول الأوراق أن المدرسة أقدمت على سلف مالية فى أعوام دراسية ترجع إلى عام 2014/2015 و 2015/2016 و 2016/2017 ، كل عام على حدي فى السلفة المالية ، والجدير بالذكر أن تلك السلف يتم تقنينها بشكل مزور ، أو بمعني أوضح ، تقدم إدارة المدرسة تسويات لتلك السلف المالية عن طريق فواتير مشتروات من جهات غير معتمدة قانونا وتقريبا ليس لها ملف ضريبي أو سجل تجاري ، والدليل على ذلك الفواتير ليس بها أختام رسمية تدل على ذلك ، بالإضافة إلى مواعيد تحرير الفواتير غير مطابقة لتواريخ الإضافة بسجلات المدرسة للمشتروات ، واكدت التقارير المالية لإدارة التوجيه المالى والإداري بعد تكليف الرقابة الإدارية بالقليوبية ببحث تلك القضية أثبتت التقارير المبدئية بثبوت المخالفات المالية والتى تقدر بمبلغ 4650 جنية فى العام الدراسي 2016/2017 بتاريخ 26/2/2017 ، ولكن بشكل مفاجئ وغير معلوم تم التعتيم على تلك المخالفات والتى ثبتت صحتها فى التقارير المقدم الى الجهات المعنية والمختصة بمديرية التعليم بالقليوبية بتاريخ 23/3/2018 تقرير مبدئي بالفحص المالي .

تطالب ” التايم المصرية ” الجهات المعنية والمختصة بضرورة التدخل وفحص كافة الأوراق المالية والإدارية بإدارة بنها التعليمية وكذلك إدارة الحسابات بمدرسة الحرس الوطني رقم 1 ، للوقوف على حجم الفساد المالي والإداري داخل إدارة الحسابات بالمدارس والادارة التعليمية ، ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا فى تفشي تلك الظاهرة داخل الإدارات المالية والوحدات الحسابية بمؤسسات الدولة بمحافظة القليوبية ، كما تطالب ” التايم المصرية ” الدكتور علاء عبدالحليم محافظ الإقليم بتشكيل لجنه مالية وقانونية لفحص كل المخالفات بتعليم القليوبية .