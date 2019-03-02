بالمستندات.. مواطن يحرر محضرا ضد موظف حكومة استغل سلطته وأقام منزل خاص به فوق احد اسطح مساكن الحكومة بنوبار

القليوبية – دعاء درويش

حرر المواطن اشرف ابو المحاسن محضرا وبلاغا موجها للنيابة الإدارية بشبرا الخيمة يتهم فيه أحد موظفي حي غرب شبرا الخيمة بعد شكاوي عدة مواطنين من استغلال الموظف سطح العمارة وأقام شقة بالمخالفة بعمارة مساكن ارض نوبار بلوك رقم ١١ شارع كريستال عصفور .

وأفادت الشكوي ان الموظف خالد الجيلاني وشهرته خالد مصيلحي موظفا بحي غرب شبرا الخيمة قد استغل وظيفته وبالاتفاق مع زملائه بالإدارة الهندسية وقام ببناء شقة ثلاث غرق أعلي البلوك رقم ١١ مساكن نوبار شارع كريستال عصفور، مشيرا ان البناء بدون ترخيص وتعتبر تلك المساكن الشعبية ملك الحكومة ومن حق القاطنين فيها الصعود الي السطح ، ولكن استغلال النفوذ والسلطة جعلت الموظف بقلب قوي ان يقيم شقة مكونة من ثلاث غرف بالمخالفة ولا يستطيع أحد التقرب منه ولا يقوم احد بتحرير محاضر ضده لأنها تذهب في إدراج الريح بالإضافة إلي سرقة التيار الكهربائي

وأضاف احد المنطقة ان هذه المساكن شعبية فهي ملك لدولة فلا يحق لأي أحد البناء علها والا يعد ذلك اعتداءا صريحا علي املاك الدولة ولم يتخذ اي اجراء ضده ولم يحرر له اي محضر لانه موظف بحي غرب، مؤكدا لو كان مواطن عادي هو اللي عمل كدة كان زمانه في السجن بسبب كثرة المحاضر التي ستحرر ضده من أجهزة الحي ، وتابع : احنا عايزين نتساوي وماحدش يستغل وظيفته لكدة كلنا نمشي ونخالف القانون .

وقال مواطن آخر من سكان المنطقة : هذه الشقة تم بنائها من زمان علي مراة ومسمع من الجميع وجميع الأجهزة التنفيذية بالحي تعلم بالمخالفة ولكن كلهم عاملين من بنها ، وتابع : سطح البلوك كأنه ملكية خاصة ومش من حق شاغلي البلوك الصعود عليه والا تعرضوا للإيذاء بالسب أو الشتم سواء بالألفاظ أو التهديد.

وطالب اهالي مساكن ارض نوبار الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية و اللواء مجدي النصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة ، و نجوي العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة بالتحقيق في ذلك الأمر ومحاسبة المهندس المسئول عن مساكن ارض نوبار وإحالته للتحقيق وكذلك الموظف الذي استغل وظيفته وخالف القانون وتعد علي املاك الدولة وحرم السكان من مزاولة حقوقهم ومرفق مع البلاغ صور من جميع الجهات للشقة الكائنة اعلي بلوك رقم ١١ بمساكن نوبار .