بالمواعيد والقنوات الناقلة.. 3 مواجهات مثيرة بأمم أفريقيا

يقام اليوم الاثنين 3 مواجهات مثيرة في كيس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو.

ترقب جماهيري مصري لمواجهة تونس وأنجولا المرتقبة، حيث يضم المنتخب التونسي بين صفوفه لاعب وسط الزمالك العائد من الإصابة فرجاني ساسي، بينما يتواجد لاعب الأهلي جيرالدو مع أنجولا.

وتٌفتتح مباريات اليوم الاثنين في أمم أفريقيا بمواجهة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا بملعب استاد السلام الذي يستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك في الساعة الرابعة والنصف عصرا، وتُبث عبر قناة “بي إن سبورتس ماكس 1″ تعليق علي محمد علي، و”تايم سبورتس” التردد الأرضي.

وفي الساعة السابعة مساء بملعب استاد السويس، تقام أولى مباريات المجموعة الخامسة بين تونس وأنجولا، وتُبث عبر قناة “بي إن سبورتس ماكس 1″ تعليق عصام الشوالي، و”تايم سبورتس” التردد الأرضي.

وتُختتم مباريات اليوم الاثنين بمباراة مالي وموريتانيا بملعب استاد السويس، في الساعة العاشرة مساء، عبر قناة “بي إن سبورتس ماكس 1″ تعليق رؤوف خليف، و”تايم سبورتس” التردد الأرضي.