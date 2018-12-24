بايتاى البارود ضبط 4 أطنان اعلاف متنوعة يقوم صاحبها بالاتجار بدون ترخيص و ضبط 94 طن اسمدة كيماوية مدعمة غير مصرح بتداولها بالأسواق

البحيرة : سعيد شتا

تنفيذاً لتوجيهات اللواء / هشام آمنه - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات وأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة لضبط قضايا الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية لردع المخالفين للقانون و الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه إيتاي البارود حملة مكبرة تحت إشراف اللواء / جمال الرشيدي – مدير أمن البحيرة وبرئاسة العقيد / محمد رشدي – مدير شرطة البيئة و المسطحات المائية والمهندس / صلاح مسعود – رئيس مدينة إيتاى البارود ولجنة من مديرية الزراعة برئاسة المهندس / محمد الزواوى – وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة و رئيس قسم الاشغالات و التراخيص بايتاي البارود حيث بدأت الحملة أعمالها منذ صباح اليوم وأسفرت عن الآتى:-

ضبط 58 نوع من الأدوية البيطرية المختلفة بعيادة بيطرية بدون ترخيص

ضبط 4 طن اعلاف متنوعة مجهزة للتجارة بدون ترخيص

ضبط 94 طن اسمدة كيماوية مدعمة غير مصرح بتداولها بالأسواق تم تجمعيها لبيعها بالسوق السوداء.

ضبط 1 طن سماد متنوع و 13 شيكارة مدعمة نترات و يوريا غير مصرح بتداولها بالاسواق تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء

ضبط مركب بدون ترخيص تقوم ببيع الأسماك المدخنة و المملحة

. – وتم التحفظ علي كميات من مأكولات حيوانات بإجمالي 75.24 و علبة بودرة فلاش .

تحرير 7 محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص

تحرير ثلاث محاضر تلوث بيئة

تحرير محضر صرف في مجري مائي. وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بشأننها