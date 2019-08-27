بتكلفة مليون و930 ألف جنية محافظ البحيرة يفتتح مبني الحميات والجهاز الهضمي بمستشفى شبراخيت المركزي بعد التطوير والتجهيز .

بتكلفة مليون و930 ألف جنية محافظ البحيرة يفتتح مبني الحميات والجهاز الهضمي بمستشفى شبراخيت المركزي بعد التطوير والتجهيز .

البحيرة : سعيد شتا

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بضرورة الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة بالقرى والمراكز والنجوع .

وإستكمالاً للجولة الميدانية التي بدأها اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بمركز ومدينة شبراخيت، قام اللواء/ المحافظ يرافقه د/ نهال بلبع – نائب المحافظ ود/ يسرى بيومي – وكيل وزارة الصحة وأ/ محمد عنتر – رئيس مدينة شبراخيت وأعضاء مجلس النواب د/ عمر حمروش وأ/ أشرف رحيم، وقيادات مديرية الصحة بإفتتاح مبني الحميات والجهاز الهضمي بمستشفى شبراخيت المركزي بعد التطوير والتجهيز .

وأكد د/ يسرى بيومي على أن المستشفى تعمل بقوة 34 سرير شاملة وحدة لمناظير الجهاز الهضمي تحت التجهيز وعيادات وصيدلية داخلي تنفيذ الجمعية التعاونية الإنتاجية للمشروعات الهندسية بتكلفة تطوير وتجهيز القسم مليون و930 ألف جنية (مليون و600 ألف جنية مديرية – 330 ألف جنية تجهيزات مشاركة مجتمعية) .

هذا وقد وجه اللواء/ هشام آمنة بضرورة تقديم كافة سبل الرعاية العلاجية للمواطنين والعمل على راحتهم وتوفير كافة المستلزمات والأدوية العلاجية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم،

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بداخل المستشفى وخارجها للقضاء علي الحشرات الطارئة والذباب وناقلات الأمراض .

كما أشاد اللواء/ المحافظ بدور المشاركة المجتمعية في الإرتقاء بالقطاع الصحي بالبحيرة وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضي .