بتوجيهات عليا .. تيسيرات لسداد تحويل السيارات للغاز الطبيعي

وجهت وزارة البترول والثروة المعدنية، شركتى كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول بالاستمرار في تقديم تيسيرات في سداد قيمة التحويل لحائزي السيارات الراغبين في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيكما وجهت الوزارة الشركتان لدراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد، حيث تقدم الشركتان حاليا تسهيلات في سداد قيمة التحويل لحائزي السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة .

وأوضحت الوزارة أن الوفر المتحقق من الفارق السعري بين الغاز والبنزين يؤدي إلى استرداد التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعي، مشيدة بالتعاون الممتد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات والذي أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه