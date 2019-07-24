بثلاثية في المقاولون العرب.. الدوري أهلاوي

توج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة ضاغطا ووضحت نية لاعبيه في إحرازهدف مبكر، حيث انطلق محمد هاني من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية إلى وليد أزارو الذي سددها ضعيفة بعيدة عن مرمى محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب.

وفي الدقيقة ٨ ومن عمل جماعي بين رمضان صبحي وعمرو السولية وصلت الكرة إلى الأخير داخل منطقة الجزاء، والذي سددها لكن أبو السعود أبعدها عن مرماه.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى الذئاب حتى وصلت الكرة على حدود منطقة الجزاء إلى السولية الذي سددها قوية بجانب القائم الأيمن لأبو السعود.