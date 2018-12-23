بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبى بدورى أبطال إفريقيا

يقدم صدى البلد بثا مباشرا لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مع نظيره جيما الإثيوبي في مباراة الإياب بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على استاد أديس أبابا بالعاصمة الإثيوبية.

ويدخل المارد الأحمر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية بالدوري المصري، والبطولة الإفريقية ايضا وكان آخرها لقاء الذهاب أمام جيما الذي أنتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

وتشهد قائمة اليوم عودة وليد أزارو مهاجم الفريق الذي غاب عن لقاء الذهاب للإيقاف، والتونسي على معلول الذي انضم للقائمة بعد شفائه تماما من الإصابة التي بعدته عن الفريق منذ مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام وفاق سطيف الجزائري.

وانضم للقائمة أيضا بعد شفائه من الإصابة، أحمد فتحي،الغائب عن الفريق منذ لقاء ذهاب النهائي أمام الترجي.

وضمت القائمة 19 لاعبا وهم : حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – علي معلول – محمد هاني – أيمن أشرف – ساليف كوليبالي.

الوسط: حسام عاشور – إسلام محارب – هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد حمودي – عمرو السولية – ناصر ماهر – ميدو جابر – محمد شريف.

الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو.

ويرتدي الأهلي قميصا أحمر وشورت أزرق وجورب أحمر، ويرتدي حارس المرمى اللون الأسود بالكامل.