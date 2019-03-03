بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون

اليوم بث مباشر، حيث يلتقي ليفربول ضد ايفرتون اليوم في منافسات الموسم 2018/2019 للدوري الإنجليزي الممتاز مباراة ليفربول اليوم هي في الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وستتمكنوا من مشاهدة المباراة في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة والربع مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون المباراة من بتعليق عربي سنوفره لكم عبر شاشة قناة بي ان سبورت.

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