بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل

ننشر لكم موعد جديد بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2019 ، وستكون المباراة اليوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2018 ، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب “أنفيلد ” بديار الريدز ، وسنتابع معكم كل جديد عبر موقع الفجر الرياضي.



ويدخل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول فى المركز الثانى بترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بـ11 هدفاً خلف أوباميانج الذي يملك في رصيده 12 هدفا لينفرد بالصدارة، ثم يأتي متأخراً خلفهم هارى كين ورحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف لكل منهما، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى.