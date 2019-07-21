بحضور محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها… إطلاق أول مسابقة للمشروعات الطلابية بجامعة بنها

كتب على عجاج

إفتتح الأستاذ الدكتور / علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والأستاذ الدكتور/ جمال السعيد رئيس جامعة بنها والأستاذ الدكتور / حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم أعمال أول مسابقة للمشروعات الطلابية بقاعة الإحتفالات الكبرى

جاء ذلك بحضور عدد من عمداء الكليات والوكلاء ومشرفي المشروعات الطلابية وممثلي طلاب الكليات المشاركة فى المسابقة

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ونائب رئيس الجامعة خلال تفقدهم أعمال معرض المشروعات الطلابية إلى شرح من مشرفي المشروعات الطلابية المشاركين فى المسابقة حول طبيعة المشروعات وأهدافها ومردودها لخدمة المجتمع المحلي

من جانبه أشاد محافظ القليوبية بمشروعات طلاب جامعة بنها مؤكدا على دعمه واهتمامه بتطوير هذه الابتكارات وتوظيفها في المشروعات التى تقام لخدمة أهالي القليوبية.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من المسابقة هو تحفيز الطلاب على الإرتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الإبتكار وتطبيقها وتوظيفها فى مجال ريادة الأعمال وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمي بالجامعة ورجال الصناعة والأعمال بمحافظة القليوبية

وقال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المسابقة تأتي فى إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة ويشارك فيها 39 مشروعا بإجمالي عدد 185 طالب يمثلون الكليات المختلفة

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم تحكيم المشروعات الطلابية من خلال مجموعة من الأساتذة والخبراء المحايدين فى مختلف التخصصات مشيرا إلى أنه سوف يتم تقديم جوائز مالية لأفضل ثلاث مشروعات فائزة في قطاعات العلوم الهندسية وكذلك قطاع علوم الحياة والعلوم الإنسانية والعلوم الفنية كالتالي : المركز الأول: عشرة آلاف جنيهًا والمركز الثاني: سبعة آلاف وخمسمائة جنيه والمركز الثالث: خمسة آلاف جنيه