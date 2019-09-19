بدعم من قطر وتركيا.. الحوثيون يهددون بضرب الإمارات في أي لحظة

هدّدت ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، أمس الأربعاء، بشن هجمات ضد الإمارات العربية المتحدة. وذلك في أعقاب هجوم غير مسبوق ضد شركة أرامكو السعودية.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، الناطقة بالانجليزية، ادعى المتحدث باسم الميليشيا يحيى سريع أن الحوثيين لديهم عشرات الأهداف في الإمارات، بما في ذلك أبو ظبي ودبي.

وأضاف أنهم قد يتعرضون للهجوم في أي لحظة.

وأشاد ساري بدعم قطر وتركيا، للحوثيين.

وجدير بالذكر أن الإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.