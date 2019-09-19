عاجلعربى ودولى

بدعم من قطر وتركيا.. الحوثيون يهددون بضرب الإمارات في أي لحظة

19 سبتمبر، 2019
544 أقل من دقيقة

هدّدت ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، أمس الأربعاء، بشن هجمات ضد الإمارات العربية المتحدة. وذلك في أعقاب هجوم غير مسبوق ضد شركة أرامكو السعودية.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، الناطقة بالانجليزية، ادعى المتحدث باسم الميليشيا يحيى سريع أن الحوثيين لديهم عشرات الأهداف في الإمارات، بما في ذلك أبو ظبي ودبي.

وأضاف أنهم قد يتعرضون للهجوم في أي لحظة.

وأشاد ساري بدعم قطر وتركيا، للحوثيين.

وجدير بالذكر أن الإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 يوليو، 2019
569

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس مجلس الدولة الصيني التعاون المشترك

19 ديسمبر، 2018
137

عاجل .. الرئيس السيسي يلتقي اليوم ممثلي 13 شركة نمساوية لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر

19 يونيو، 2019
859

سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في الموصل

18 نوفمبر، 2018
237

طوفان هجومى من إنجلترا ضد كرواتيا والكرة ترفض دخول المرمى

إغلاق