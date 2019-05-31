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برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

31 مايو، 2019
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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للشهادة “الإعدادية” للعام الدراسى 2018/2019، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 89812 طالبًا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 75082 طالبًا وطالبة بنسبة 85,2 %.

وأوضح طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90,2% والإعدادية المهنية بنسبة 75,8 % وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100%.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم وذلك عقب إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

لنتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا..

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