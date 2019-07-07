برلماني: إقالة اتحاد كرة القدم لاتكفي ويجب محاكمتهم

قال الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، إن إقالة أو استقالة اتحاد كرة القدم لاتكفي ويجب التحقيق العاجل والفوري مع رئيس الاتحاد وجميع الأعضاء لمحاكمتهم على إهدار المال العام ومعرفة أسباب ظهور منتخب الفراعنة بهذا المستوى المتواضع في بطولة كأس الأمم الأفريقية برغم أن الدولة المصرية وفرت لاتحاد كرة القدم وللجهاز الفني للمنتخب ولاعبيه جميع الإمكانيات من أجل الظهور بمظهر مشرف ولكن المنتخب المصري لكرة القدم خيب امالنا وخرج مبكرا من البطولة.

وقال ” حساسين ” في أول طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا كان حريصا على إنجاح ومتابعة تفاصيل هذه البطولة والدولة المصرية بذلت قصارى جهدها وقامت بتوفير كل الإمكانيات الاحترافية من تجهيز المطارات وحتى تجهيز الملاعب والاستادات حتى منظومة التذاكر والاستعانة بالخبراء وتذليل كل العقبات الروتينية وكانت النتيجة خسارة المنتخب المصري من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء أحرزه “لورش” فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ليودع منتخب الفراعنة البطولة بعد أداء مخيب للآمال.