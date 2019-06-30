برلماني يكشف سبب رفع الحظر السياحي الألماني عن طابا

أعرب حسين فايز عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عن ترحيبه بقرار ألمانيا برفع الحظر عن سفر السياح الألمان إلى منتجع طابا السياحي.

وأضاف “فايز” أن قرار رفع الحظر يرجع إلى المستوى الأمني والاستقرار المتميز الذي تشهده مصر خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أنه سيفتح بابًا جديدة لزيادة الناتج القومي للدولة فضلا عن تنشيط الاماكن السياحية الاخرى مما سيعود بالنفع على المواطن والدولة.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران، بالبرلمان إلى أن القيادة السياسية نجحت في وضع مصر على الطريق المستقيم، مؤكدًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود رائعه في جميع زياراته إلى الدول بالعمل في جميع المجالات السياحة والاستثمار وغيرها بهدف تنشيط الاقتصاد القومي.

كان السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في المانيا، قد أكد أن قرار الحكومة الألمانية رفع حظر السفر إلى طابا جاء استجابة لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، تقديم الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية “dmc”، أن ذلك يعكس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن ذلك أيضا يرجع إلى المستوى الراقي للأمن والاستقرار الذي تشهده مصر في الأعوام الأخيرة، وكل ذلك تكلل بالنجاح من خلال رفع كل التحذيرات التي كانت مفروضة على سفر الألمان إلى المقاصد السياحية المختلفة.