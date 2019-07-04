بريطانيا : احتجاز ناقلة نفط إيرانية متجه الى سوريا

كتبت منى توفيق

اعلنت حكومة جبل طارق الخميس انها اوقفت قبالة سواحلها ناقلة نفط عملاقة إيرانية متجه الى سوريا

واوضح رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية فابيان بيكاردو في بيان احتجزنا ناقلة نفط لﻹشتباه في إنها تحمل نفط خاما الى سوريا في ميصفاه يانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات اﻹتحاد اﻷروبي المفروض على نظام اﻷسد

ومن جهة اخرى استدعت الخارجية اﻹيرانية السفير البريطاني على خلفية ايقاف القوات البريطانية ناقلة النفط اﻹيرانية قبالة جبل طارق واشار المتحدث باسم الخارجية اﻹيرانية إيقاف القوات البريطانية الناقلة اﻹيرانية عمل غير قانوني

وفي السياق ذاته اكد وزير الخارجية اﻷسباني استحواذ جبل طارق على ناقلة النفط التي كانت متوجهه الى سوريا ياتي بعد طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا .