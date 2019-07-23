بريطانيا :فوز بوريس جونسون رئيسا لوزراء

كتبت منى توفيق

اعلن حزب المحافظين اليوم الثلاثاء في بريطانيا فوز وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بزعامة الحزب ومن ثم رئيسا وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي حيث حصل 92.153 الف صوت وحصل منافسية جيرمي هانت وزير الخارجية الحالي على 47 الف صوت من اصل 159 الف صوت من اعضاء حزب المحافظين وسيتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بعد زيارته للملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

وفي خطابه اﻷول تعهد جونسون باﻷهتمام بالطبقات الفقيرة في بريطانيا مضيفا شعبنا يثق بنا سنحقق الخروج من اﻹتحاد اﻷوروبي وتثير رغبة في مغادرة اﻹتحاد اﻷرووبي غضب الكثير الذين يرغبون في اﻷبقاء على علاقات وثيقة مع اوروبا ويخشون من عواقب اقتصادية لبريكست بلا اتفاق وعودة اﻷجراءات الجمركية

ولد بوريس جونسون الذي ينحدر من اصول تركية عام 1964 في نيويورك وانتقل والداه الى بريطانيا وهو طفل صفير ويفتخر ان والداه من اصول تركية درس في كلية ايتون كوليج درس اللفة اﻷنجليزية واﻵداب الكلاسيكية واﻷدب القديم انتخب رئيسا ﻹتحاد الطلبة عام 1984 بدأ حياته صحفيا في ديلي تلغراف ثم اصبح مراسلها لﻹتحاد اﻷوروبي ونائبا لمدير صحيفة سبكتيتور ثم مدير لها عام 1991 فتح له العمل في بلاط الصحافة العمل في السياسة حيث انتخب عام 2001 نائبا في مجلس العموم عن حزب المحافظين الف العديد من الكتب اشهرها كتاب عن حياة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرتشل

وكانت تيريزا ماي قد عينته وزيرا للخارجية في عام 2016 غير انه استقال في عام 2018 احتجاجا على سياستها في ما يتعلق بتدبير ملف خروج بريطانيا من اﻷتحاد اﻷوروبي وكان القائد اﻷبرز في حملتة للخروج من اﻷتحاد اﻷوروبي فقد وصف جونسون اﻷتحاد اﻷوروبي بانه مشروع زعيم النازية ادولف هتلر الذي حاول على حد تعبيره انشاء دولة اوروبية واحدة

عرف جونسون بتصريحاته المثيرة ومن ابرز تصريحاته قال ان اصول الرئيس اﻷمريكي بارك اوباما الكينية جعلته يكره تراث بريطانيا وتاريخها اشتهر جونسون باﻷستعراض واﻷثاره في عمله السياسي منذ ان انتخب رئيسا لبلدية لندن عام 2008 وكان من اهم قراراته منع المشروبات الكحولية في وسائل النقل العام