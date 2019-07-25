بسبب المقابل المادي.. الزمالك يدرس بيع طارق حامد

يدرس مجلس ادارة نادي الزمالك بشكل جدي الموافقة على بيع طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، نهائيًا إلى نادي اتحاد جدة السعودي، الذي تقدم بطلب رسمي للحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم الجديد.

وكان النادي السعودي حدد خلال خطاب رسمي القيمة المالية التي من المقرر دفعها للحصول على خدمات اللاعب، حيث رصد مبلغ 2 مليون دولار للإعارة، و4 ملايين دولار مقابل البيع النهائي.

ويرى مسئولو الزمالك أن اللاعب تخطى عمره الثلاثون عامًا، وتعتبر الفترة الحالية هي الأنسب لتسويقه وتحقيق أكبر استفادة مالية من وراء رحيله.

حيث سبق وطلب اللاعب من إدارة القلعة البيضاء الموافقة على رحيله إلى اتحاد جدة، في ظل حاجته لتأمين مستقبله ماديًا، خاصة أن المقابل المادي المعروض عليه من جانب النادي السعودي في الموسم الواحد والمقدر بقيمة مليون و300 ألف دولار، يفوق ضعف ما يحصل عليه من الزمالك.