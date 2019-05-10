بسبب تحرش والدها بها.. طفلة تشعل النار فى نفسها بالدرب الأحمر

أقدمت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، على أشعال النار فى نفسها، بسبب تحرش والدها بها بمنطقة الدرب الأحمر.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، مساء اليوم الخميس، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول فتاة مصابة بحروق.

بالانتقال والفحص تبين أن مريم ح، 13 سنة، ومصابة بحروق بمنطقة الرقبة، وبسؤالها قالت أنها أقدمت على اشعال النار فى نفسها بسكب “التنر” جراء تحرش والدها بها.

وأضافت الطفلة أنها تقيم رفقة والدتها وزوجته الثانية بعد انفصال والديها، وأن والدها كان يستغل غياب زوجته ويلامس أجزاء حساسة من جسدها.

تم تحرير المحضر رقم 20 أحوال، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.